أرتيتا: هكذا هزمنا ليفربول.. واللعب ضد مارتينيلي كابوس

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بفوز فريقه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كان هناك الكثير من اللحظات الخطرة من جانب ليفربول، ولكننا أظهرنا شخصيتنا".

وأضاف "هدف جابرييل مارتينيلي المبكر كان أفضل طريقة لبدء المباراة لأنها منحت الملعب بأكمله الإيمان بحظوظنا".

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وأوضح "لم نتمكن من الحفاظ على السيطرة قبل نهاية الشوط الأول لأن بناء اللعب لم يكن جيدا. بدأنا نخسر بعض الصراعات واحتجنا للصمود إلى فترة بين الشوطين".

وتابع أرتيتا "أردنا منح الثقة للاعبين بين الشوطين لحسم المباراة، وفي الشوط الثاني كنا أفضل تنظيما، وكان توقيت ضغطنا أفضل وفزنا بكل الكرات الثانية".

وواصل "مارتينيلي تطور كثيرا بسبب رغبته في التدرب بقوة كل يوم. اللعب ضده كابوس الآن ونحن نعلم أن لدينا تهديدا حقيقيا بالمقدمة".

وسجل بوكايو ساكا "هدفين" وجابرييل مارتينيلي ثلاثية أرسنال، فيما سجل داروين نونيز وروبرتو فيرمينو هدفي ليفربول.

وحافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا
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