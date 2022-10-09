سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - سامي قمصان - الأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن الفريق سيطر على المواجهة أمام الاتحاد المنستيري منذ البداية، مشيرا إلى أن شخصية الأحمر تظهر في مثل هذه المباريات.

وعاد الأهلي بفوز هام على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "نجن سعداء بالفوز، المواجهة العربية دائما ما تتسم بالقوة ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف".

أخبار متعلقة
هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية بالفوز على كالون كرة يد - الترجي بطلا لإفريقيا على حساب الزمالك تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال

وأضاف "أهنئ جماهير الأهلي على الفوز ولكن ما زال هناك شوط ثان في القاهرة سنستعد له بكل تركيز من أجل حسم التأهل لدور المجموعات".

وواصل "الفوز على الاتحاد المنستيري في تونس يعبر عن شخصية الأهلي رغم الأجواء الصعبة التي دائمًا ما تتسم بها المواجهات المصرية التونسية في البطولات الإفريقية".

واستكمل "نجحنا في تسيد المباراة منذ البداية من حيث الاستحواذ وخلق الفرص، خرجنا بالعديد من الأمور الإيجابية على رأسها عودة مجموعة كبيرة من اللاعبين بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة مثل أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمود متولي".

وواصل "بالإضافة إلى البداية الجيدة للثنائي الجديد برونو سافيو وشادي حسين، ننتظر منهما الكثير في المستقبل".

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

الأهلي الاتحاد المنستيري دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الكونفدرالية هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يقترب من التأهل بالفوز على كالون تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة طبيب الأهلي يكشف مستجدات تعافي بيرسي تاو وعمار حمدي حسام حسن: كان يجب أن يبدأ الأهلي بقوة.. وهذا ما تعلمناه من الموسم الماضي انتهت دوري أبطال إفريقيا - فلامبو (0)-(1) الزمالك .. نهاية المباراة أكرم توفيق: ننوي استعادة الدوري وبطولة إفريقيا.. وشخصية الأهلي تظهر في أي موقف عبد القادر: أردنا تعويض جماهير الأهلي عن مأساة الموسم الماضي
أخر الأخبار
الـ700 أخيرا.. رونالدو يسجل مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم 5 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) سيلتا فيجو.. بداية المباراة 2 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: هكذا هزمنا ليفربول.. واللعب ضد مارتينيلي كابوس 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمد عمر لـ في الجول: قرعة الدوري جيدة للاتحاد 37 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يقترب من التأهل بالفوز على كالون 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الترجي بطلا لإفريقيا على حساب الزمالك 51 دقيقة | كرة يد
تشكيل برشلونة - ألونسو قلب دفاع.. وتوريس أساسي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي