سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن الفريق سيطر على المواجهة أمام الاتحاد المنستيري منذ البداية، مشيرا إلى أن شخصية الأحمر تظهر في مثل هذه المباريات.

وعاد الأهلي بفوز هام على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "نجن سعداء بالفوز، المواجهة العربية دائما ما تتسم بالقوة ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف".

وأضاف "أهنئ جماهير الأهلي على الفوز ولكن ما زال هناك شوط ثان في القاهرة سنستعد له بكل تركيز من أجل حسم التأهل لدور المجموعات".

وواصل "الفوز على الاتحاد المنستيري في تونس يعبر عن شخصية الأهلي رغم الأجواء الصعبة التي دائمًا ما تتسم بها المواجهات المصرية التونسية في البطولات الإفريقية".

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واستكمل "نجحنا في تسيد المباراة منذ البداية من حيث الاستحواذ وخلق الفرص، خرجنا بالعديد من الأمور الإيجابية على رأسها عودة مجموعة كبيرة من اللاعبين بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة مثل أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمود متولي".

وواصل "بالإضافة إلى البداية الجيدة للثنائي الجديد برونو سافيو وشادي حسين، ننتظر منهما الكثير في المستقبل".

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.