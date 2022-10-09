تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إليكت سبورت

صنع أحمد مصطفى زيزو أولى أهداف الزمالك أمام فلامبو البورنودي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ولعب زيزو عرضية في الدقيقة 42 حولها ماتيب برأسه إلى الشباك

زيزو رفع رصيده في المساهمات إلى 40 مساهمة منذ بداية الموسم الماضي بواقع 23 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة منذ بداية الموسم الماضي مع الزمالك في 39 مباراة.

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وساهم زيزو بالتسجيل أو الصناعة في آخر 16 مباراة لعبها مع الزمالك بين الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.

وبجانب ذلك، سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك أمام الهلال في كأس لوسيل.

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وجاءت مساهمات زيزو في آخر 15 مباراة كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفين أمام الجونة.

سجل هدفين وصنع هدفين أمام مصر للمقاصة.

سجل أمام الإسماعيلي

صنع أمام المقاولون العرب.

صنع أمام فاركو.

صنع أمام الاتحاد السكندري.

سجل أمام إليكت سبورت ذهابا

سجل أمام إليكت سبورت إيابا

صنع هدف الزمالك الأول أمام فلامبو البوروندي

الزمالك دوري أبطال إفريقيا أحمد سيد زيزو
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