الصدارة آمنة.. أرسنال يزيد أوجاع ليفربول بثلاثية رائعة

حافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، وتجاوز عقبة ليفربول بفوز رائع بثلاثية.

وفاز أرسنال على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل بوكايو ساكا هدفين، وجابرييل مارتينيلي هدف لـ أرسنال، فيما سجل داروين نونيز، وروبيرتو فيرمينو هدفا ليفربول.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.



































التشكيل

يورجن كلوب بدأ المباراة بـ داروين نونيز كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي محمد صلاح، وديوجو جوتا، ولويس دياز.

في المقابل، بدأ ميكيل أرتيتا المباراة بـ جابريال جيسوس كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي بوكايو ساكا، ومارتين أوديجارد، وجابرييل مارتينيلي.

📋داروين نونيز يقود هجوم ليفربول، وجابريل جيسوس يقود هجوم أرسنال 🔥🔴⚪#في_إنجلترا pic.twitter.com/QFOKHPOyA1 — FilGoal (@FilGoal) October 9, 2022

بداية سريعة

أرسنال بدأ المباراة بقوة مكشرا عن أنيابه، ولم يضع الوقت. وجاء التقدم في الدقيقة الثانية. تمريرة من مارتين أوديجارد إلى مارتينيللي الذي سجل من لمسة واحدة في المرمى مسجلا التقدم.

أرسنال واصل الضغط مستغلا ربكة لاعبي ليفربول، وفي الدقيقة العاشرة سقط أرون رامسديل مصابا، قبل أن يعود للعب بشكل طبيعي.

وطالب ديوجو جوتا بركلة جزاء في الدقيقة الـ15 بعد لمسة يد على جابرييل ماجاليس، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

بداية صحوة ليفربول

هنا بدأت استفاقة ليفربول ودخلوا أجواء المباراة. محمد صلاح مرر كرة إلى داروين نونيز في الدقيقة الـ25، والأوروجواني سدد لكن تصدى لها رامسديل.

لويس دياز أرسل عرضية في الدقيقة الـ30 وكاد ماجاليس يسجلها بالخطأ في مرماه، لكن رامسديل تصدى لها ببراعة.

محمد صلاح اخترق في الدقيقة الـ31 وسدد، لكن بجانب القائم بقليل.

واستمر تفوق الجبهة اليمنى من ليفربول على أرسنال. فكان التعادل أخيرا في الدقيقة الـ34. عرضية أرضية جديدة من لويس دياز، قابلها داروين نونيز بلمسة في المرمى.

هدف أحرزه الأوروجواني الأغلى في التاريخ بعد غياب 340 دقيقة عن التسجيل بقميص ليفربول، وهو الثالث معهم بشكل عام.

ورغم أنه كان مصدر الخطورة الأكبر، لكن لويس دياز تعرض لإصابة في الدقيقة الـ40 وغادر الملعب مصابا، ليضطر كلوب إلى إجراء أولى تبديلاته بدخول روبيرتو فيرمينو بدلا منه.

ووقتما كان الجميع ينتظر نهاية الشوط، قاد مارتينيلي مرتدة رائعة لـ أرسنال في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، أنهاها بعرضية إلى ساكا الذي سجل هدفا ثانيا في المرمى.

الشوط الثاني

يورجن كلوب بدأ الشوط الثاني بتبديل ثان. شارك جو جوميز بدلا من ترينت أرنولد.

وجاء التعادل لـ ليفربول في الدقيقة الـ52. بينية رائعة من ديوجو جوتا، قابلها روبيرتو فيرمينو بلمسة رائعة في المرمى مسجلا التعادل.

الهدف هو العاشر لـ فيرمينو في شباك أرسنال تاريخيا.

وسقط جابريال ماجاليس على الأرض في الدقيقة الـ57 وتلقى العلاج، قبل أن يعود للملعب مجددا.

أرسنال يستيعد المبادرة

استعاد أرسنال زمام الأمور وبدأ الضغط مجددا، وفي الدقيقة الـ61 راوغ جرانيت تشاكا ببراعة وسدد الكرة فوق المرمى.

ساكا كذلك انفرد في الدقيقة الـ63 وسدد الكرة فوق أليسون، لكن كوستاس تسيميكاس أنقذها من على الخط، قبل أن يحتسب الحكم لمسة يد على ساكا من البداية.

تبديلات

يورجن كلوب أجرى تبديلان قي الدقيقة الـ69. شارك إبراهيما كوناتي وفابينيو بدلا من جويل ماتيب، ومحمد صلاح.

والتبديلات لم تحسن أداء ليفربول، فاستمر ضغط أرسنال.

عرضية من جرانيت تشاكا في الدقيقة الـ72 مرت من الجميع وتأخر تياجو ألكانتارا في إخراجها ليسدد ساكا ويتصدى لها أليسون وترتد إلى الدفاع ويخرجها.

في نفس الهجمة وصلت الكرة إلى تشاكا مجددا، والذي أرسل عرضية أخرجها الدفاع، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء على تياجو ألكانتارا بسبب تدخل مع جابريال جيسوس.

بوكايو ساكا سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالدقيقة الـ78.

وكانت آخر حلول كلوب هي الدفع بـ هارفي إليوت بالدقيقة الـ81 بدلا من ديوجو جوتا، ليرد ميكيل أرتيتا في الدقيقة الـ82 بدخول كيران تيرني بدلا من مارتين أوديجارد.

ميكيل أرتيتا أجرى ثاني تبديلاته في الدقيقة الـ91 بدخول إيدي نيكيتياه بدلا من جابريال جيسوس.

وكان التبديل الأخير لـ أرسنال في الدقيقة الـ94 بدخول فابيو فييرا بدلا من بوكايو ساكا.

لاعبو أرسنال أهدروا ما تبقى من الوقت بذكاء، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.