الصدارة آمنة.. أرسنال يزيد أوجاع ليفربول بثلاثية رائعة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في ليفربو

حافظ أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، وتجاوز عقبة ليفربول بفوز رائع بثلاثية.

وفاز أرسنال على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل بوكايو ساكا هدفين، وجابرييل مارتينيلي هدف لـ أرسنال، فيما سجل داروين نونيز، وروبيرتو فيرمينو هدفا ليفربول.

أخبار متعلقة
يعشق شباك أرسنال.. فيرمينو يسجل للمرة العاشرة أمام المدفعجية بعد غياب 340 دقيقة.. نونيز يعود للتسجيل مع ليفربول أمام أرسنال فابينيو: نحن ليفربول أحد أفضل الفرق.. ومباراة أرسنال فرصة جيدة لإثبات ذلك 12 في 13.. ماذا فعل صلاح أمام أرسنال من قبل

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

التشكيل

يورجن كلوب بدأ المباراة بـ داروين نونيز كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي محمد صلاح، وديوجو جوتا، ولويس دياز.

في المقابل، بدأ ميكيل أرتيتا المباراة بـ جابريال جيسوس كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي بوكايو ساكا، ومارتين أوديجارد، وجابرييل مارتينيلي.

بداية سريعة

أرسنال بدأ المباراة بقوة مكشرا عن أنيابه، ولم يضع الوقت. وجاء التقدم في الدقيقة الثانية. تمريرة من مارتين أوديجارد إلى مارتينيللي الذي سجل من لمسة واحدة في المرمى مسجلا التقدم.

أرسنال واصل الضغط مستغلا ربكة لاعبي ليفربول، وفي الدقيقة العاشرة سقط أرون رامسديل مصابا، قبل أن يعود للعب بشكل طبيعي.

وطالب ديوجو جوتا بركلة جزاء في الدقيقة الـ15 بعد لمسة يد على جابرييل ماجاليس، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

بداية صحوة ليفربول

هنا بدأت استفاقة ليفربول ودخلوا أجواء المباراة. محمد صلاح مرر كرة إلى داروين نونيز في الدقيقة الـ25، والأوروجواني سدد لكن تصدى لها رامسديل.

لويس دياز أرسل عرضية في الدقيقة الـ30 وكاد ماجاليس يسجلها بالخطأ في مرماه، لكن رامسديل تصدى لها ببراعة.

محمد صلاح اخترق في الدقيقة الـ31 وسدد، لكن بجانب القائم بقليل.

واستمر تفوق الجبهة اليمنى من ليفربول على أرسنال. فكان التعادل أخيرا في الدقيقة الـ34. عرضية أرضية جديدة من لويس دياز، قابلها داروين نونيز بلمسة في المرمى.

هدف أحرزه الأوروجواني الأغلى في التاريخ بعد غياب 340 دقيقة عن التسجيل بقميص ليفربول، وهو الثالث معهم بشكل عام.

ورغم أنه كان مصدر الخطورة الأكبر، لكن لويس دياز تعرض لإصابة في الدقيقة الـ40 وغادر الملعب مصابا، ليضطر كلوب إلى إجراء أولى تبديلاته بدخول روبيرتو فيرمينو بدلا منه.

ووقتما كان الجميع ينتظر نهاية الشوط، قاد مارتينيلي مرتدة رائعة لـ أرسنال في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، أنهاها بعرضية إلى ساكا الذي سجل هدفا ثانيا في المرمى.

الشوط الثاني

يورجن كلوب بدأ الشوط الثاني بتبديل ثان. شارك جو جوميز بدلا من ترينت أرنولد.

وجاء التعادل لـ ليفربول في الدقيقة الـ52. بينية رائعة من ديوجو جوتا، قابلها روبيرتو فيرمينو بلمسة رائعة في المرمى مسجلا التعادل.

الهدف هو العاشر لـ فيرمينو في شباك أرسنال تاريخيا.

وسقط جابريال ماجاليس على الأرض في الدقيقة الـ57 وتلقى العلاج، قبل أن يعود للملعب مجددا.

أرسنال يستيعد المبادرة

استعاد أرسنال زمام الأمور وبدأ الضغط مجددا، وفي الدقيقة الـ61 راوغ جرانيت تشاكا ببراعة وسدد الكرة فوق المرمى.

ساكا كذلك انفرد في الدقيقة الـ63 وسدد الكرة فوق أليسون، لكن كوستاس تسيميكاس أنقذها من على الخط، قبل أن يحتسب الحكم لمسة يد على ساكا من البداية.

تبديلات

يورجن كلوب أجرى تبديلان قي الدقيقة الـ69. شارك إبراهيما كوناتي وفابينيو بدلا من جويل ماتيب، ومحمد صلاح.

والتبديلات لم تحسن أداء ليفربول، فاستمر ضغط أرسنال.

عرضية من جرانيت تشاكا في الدقيقة الـ72 مرت من الجميع وتأخر تياجو ألكانتارا في إخراجها ليسدد ساكا ويتصدى لها أليسون وترتد إلى الدفاع ويخرجها.

في نفس الهجمة وصلت الكرة إلى تشاكا مجددا، والذي أرسل عرضية أخرجها الدفاع، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء على تياجو ألكانتارا بسبب تدخل مع جابريال جيسوس.

بوكايو ساكا سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالدقيقة الـ78.

وكانت آخر حلول كلوب هي الدفع بـ هارفي إليوت بالدقيقة الـ81 بدلا من ديوجو جوتا، ليرد ميكيل أرتيتا في الدقيقة الـ82 بدخول كيران تيرني بدلا من مارتين أوديجارد.

ميكيل أرتيتا أجرى ثاني تبديلاته في الدقيقة الـ91 بدخول إيدي نيكيتياه بدلا من جابريال جيسوس.

وكان التبديل الأخير لـ أرسنال في الدقيقة الـ94 بدخول فابيو فييرا بدلا من بوكايو ساكا.

لاعبو أرسنال أهدروا ما تبقى من الوقت بذكاء، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الدوري الإنجليزي أرسنال ليفربول
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون ضد مانشستر يونايتد مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال تشكيل مانشستر يونايتد - كاسيميرو أساسي لأول مرة في الدوري.. ومارسيال رأس حربة يعشق شباك أرسنال.. فيرمينو يسجل للمرة العاشرة أمام المدفعجية بعد غياب 340 دقيقة.. نونيز يعود للتسجيل مع ليفربول أمام أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (2) ليفربول.. نهاية المباراة التشكيل – صلاح يقود الهجوم الناري لليفربول.. وعودة أوديجارد لأرسنال كلوب: لا يجب أن نقارن أي لاعب بـ هالاند حاليا
أخر الأخبار
اشكيل برشلونة - ألونسو قلب دفاع.. وتوريس أساسي 6 دقيقة | الدوري الإسباني
تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون ضد مانشستر يونايتد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال 31 دقيقة | المحترفون
الصدارة آمنة.. أرسنال يزيد أوجاع ليفربول بثلاثية رائعة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - كاسيميرو أساسي لأول مرة في الدوري.. ومارسيال رأس حربة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة 49 دقيقة | الكرة المصرية
تسبب في طرد وتسيد الهواء.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام رين 51 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (27) الترجي