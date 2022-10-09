تشكيل مانشستر يونايتد - كاسيميرو أساسي لأول مرة في الدوري.. ومارسيال رأس حربة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على إيفرتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة كاسيميرو في الدوري لأول مرة بشكل أساسي، كما يلعب أنتوني مارسيال في مركز رأس الحربة.

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ويجلس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: دافيد دي خيا

الدفاع: دييجو دالوت - فيكتور لينديلوف - ليساندرو مارتينيز - لوك شو

الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن

الهجوم: أنتوني - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد

أمامهم: أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن إيفرتون صاحب المركز الـ 11.

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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