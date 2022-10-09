طبيب الأهلي يكشف مستجدات تعافي بيرسي تاو وعمار حمدي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - تدريبات الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي عن مستجدات حالة اللاعبين بعد الفوز على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو عبلة في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "المباراة جاءت بالعديد من المكاسب، خاصة على الصعيد الطبي بعد مشاركة أكرم توفيق في أول مباراة

رسمية ولمدة 90 دقيقة، بعد غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

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وأضاف "المباراة شهدت أداء بدنيا وفنيا مميزا لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري بالموسم الماضي، مثل عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي".

وأوضح "بيرسي تاو بدأ تدريبات لمس الكرة بشكل تدريجي ومنفرد، وسوف ينخرط في التدريبات الجماعية قريبا".

واختتم "عمار حمدي خضع لقياسات جديدة خلال الساعات الماضية، وبناء عليها سوف ينضم قريبًا إلى التدريبات بصورة طبيعية".

وحقق الأهلي فوزا هاما على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وسجل محمد عبد المنعم هدف الفوز برأسية في الدقيقة 92.

وتقام مباراة العودة يوم السبت القادم 15 أكتوبر.

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