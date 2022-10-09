حسام حسن: كان يجب أن يبدأ الأهلي بقوة.. وهذا ما تعلمناه من الموسم الماضي
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:52
كتب : FilGoal
أبدى حسام حسن مهاجم الأهلي سعادته بالفوز على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال حسن في تصريحاته لقناة الأهلي: "هذه بداية الموسم ويجب أن نبدأه بقوة".
وأضاف "تعلمنا كثيرا من الموسم الماضي لأننا بدأناه جيدا ثم خسرنا البطولات في النهاية".
وأوضح "أشكر اللاعبين والجهاز الفني. الجميع على قلب رجل واحد".
وتابع حسن "تعلمنا من الموسم الماضي أن الجمهور هو الأهم ويجب أن نسعده".
واختتم "نحترم جماهير الأهلي وهم يريدون مصلحتنا ومصلحة النادي. نشكرهم دائما على المساندة".
وحقق الأهلي فوزا هاما على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.
وسجل محمد عبد المنعم هدف الفوز برأسية في الدقيقة 92.
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وتقام مباراة العودة يوم السبت القادم 15 أكتوبر.
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