انتهت دوري أبطال إفريقيا - فلامبو (0)-(1) الزمالك .. نهاية المباراة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك × فلامبو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فلامبو ضد الزمالك في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق. 90 عرضية جديدة من زيزو يسددها سيد عبد الله بجانب القائم.

ق. 89 عرضية من زيزو تمر أمام يوسف أسامة بغرابة.

ق. 86 أوباما يشارك بدلا من عمر جابر.

ق. 74 ثلاث تبديلات للزمالك بدخول مصطفى الزناري، ويوسف أسامة نبيه، وحسام أشرف بدلا من سيف الجزيري، وحمزة المثلوثي، وإبراهيما نداي.

ق. 67 تصويبة من زيزو يتصدى لها الحارس بثبات.

ق58. دخول سيد عبد الله بدلا من زكريا الوردي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووووول أول للزمالك عن طريق حسام عبد المجيد برأسية مستغلار ركلة ركنية نفذها أحمد مصطفى زيزو

ق36. إبراهيما نداي يسدد ومدافع فلامبو ينقذ من على خط المرمى.

ق24. تسديدة بعيدة من إبراهيما نداي.

ق13. رأسية أولى من إبراهيما نداي ولكن كرته تأتي فوق المرمى.

بداية المباراة

الزمالك فلامبو دوري أبطال إفريقيا
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