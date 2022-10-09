أكرم توفيق: ننوي استعادة الدوري وبطولة إفريقيا.. وشخصية الأهلي تظهر في أي موقف

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

أكرم توفيق يحتفل بهدف الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

أبدى أكرم توفيق لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاد أكرم توفيق للمشاركة بصفة أساسية بعد غيابه بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة الأهلي:: "أشكر الله على أداء اللاعبين والفوز. كما قلت سابقا الفوز أو لا شيء".

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وأضاف "سنبذل كل جهدنا لإسعاد الجماهير، وننوي استعادة الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وعن أرضية الملعب قال توفيق: "لا أحب اللجوء للأعذار. شخصية النادي الأهلي تظهر في أي موقف".

واختتم "لدينا مباراة عودة سنبذل خلالها قصارى جهدنا لضمان التأهل".

وحقق الأهلي فوزا هاما على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وسجل محمد عبد المنعم هدف الفوز برأسية في الدقيقة 92.

وتقام مباراة العودة يوم السبت القادم 15 أكتوبر.

الأهلي الاتحاد المنستيري أكرم توفيق دوري أبطال إفريقيا
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