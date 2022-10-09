صنداونز يفتتح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز بسباعية
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
حقق ماميلودي صنداونز فوزا كبيرا على فريق لا باسيه بطل جزر السيشل بسبعة أهداف دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
المباراة أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا على الرغم من كونها باراة لا باسيه بسبب عدم وجود ملاعب معتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي في جزر السيشل.
لا باسيه كان قد تأهل لدور الـ 32 بعد فشل منافسه فولكان دي موروني بطل جزر القمر في الوصول لمباراة الإياب.
وكان صن داونز قد أعفي من خوض الدور التمهيدي الأول بناء على نتائجه في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.
وستقام مباراة الإياب على نفس الملعب يوم الجمعة المقبل.
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