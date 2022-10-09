صنداونز يفتتح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز بسباعية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

ماميلودي صنداونز

حقق ماميلودي صنداونز فوزا كبيرا على فريق لا باسيه بطل جزر السيشل بسبعة أهداف دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا على الرغم من كونها باراة لا باسيه بسبب عدم وجود ملاعب معتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي في جزر السيشل.

لا باسيه كان قد تأهل لدور الـ 32 بعد فشل منافسه فولكان دي موروني بطل جزر القمر في الوصول لمباراة الإياب.

أخبار متعلقة
بعد غياب 340 دقيقة.. نونيز يعود للتسجيل مع ليفربول أمام أرسنال الـ+90 من جديد.. رأسية عبد المنعم تعيد الأهلي إلى القاهرة منتصرا على الاتحاد المنستيري قمصان: كنا في حاجة لفترة إعداد بعد غياب.. والفريق بحاجة لدعم الجماهير انتهت في الكونفدرالية - كالون (0) - (2) فيوتشر

وكان صن داونز قد أعفي من خوض الدور التمهيدي الأول بناء على نتائجه في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وستقام مباراة الإياب على نفس الملعب يوم الجمعة المقبل.

ماميلودي صنداونز لا باسيه دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين الكونفدرالية هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يقترب من التأهل بالفوز على كالون تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة طبيب الأهلي يكشف مستجدات تعافي بيرسي تاو وعمار حمدي حسام حسن: كان يجب أن يبدأ الأهلي بقوة.. وهذا ما تعلمناه من الموسم الماضي انتهت دوري أبطال إفريقيا - فلامبو (0)-(1) الزمالك .. نهاية المباراة أكرم توفيق: ننوي استعادة الدوري وبطولة إفريقيا.. وشخصية الأهلي تظهر في أي موقف
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) سيلتا فيجو.. بداية المباراة 2 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: هكذا هزمنا ليفربول.. واللعب ضد مارتينيلي كابوس 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمد عمر لـ في الجول: قرعة الدوري جيدة للاتحاد 37 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يقترب من التأهل بالفوز على كالون 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الترجي بطلا لإفريقيا على حساب الزمالك 50 دقيقة | كرة يد
تشكيل برشلونة - ألونسو قلب دفاع.. وتوريس أساسي ساعة | الدوري الإسباني
تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي