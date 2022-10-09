صنداونز يفتتح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز بسباعية

حقق ماميلودي صنداونز فوزا كبيرا على فريق لا باسيه بطل جزر السيشل بسبعة أهداف دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا على الرغم من كونها باراة لا باسيه بسبب عدم وجود ملاعب معتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي في جزر السيشل.

لا باسيه كان قد تأهل لدور الـ 32 بعد فشل منافسه فولكان دي موروني بطل جزر القمر في الوصول لمباراة الإياب.

وكان صن داونز قد أعفي من خوض الدور التمهيدي الأول بناء على نتائجه في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وستقام مباراة الإياب على نفس الملعب يوم الجمعة المقبل.