قمصان: كنا في حاجة لفترة إعداد بعد غياب.. والفريق بحاجة لدعم الجماهير

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - سامي قمصان

شدد سامي قمصان المدرب العام لـ الأهلي على أن الفريق استعد جيدا للمباراة أمام الاتحاد المنستيري، مشيرا إلى أن فترة الإعداد سيكون لها دورا كبيرا مع الأحمر في الموسم المقبل.

وعاد الأهلي بفوز هام على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "استعدينا جيدا للبطولة بعد حصول اللاعبين على راحة ثم فترة إعداد تحدث لأول مرة منذ فترة طويلة".

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وأضاف "اللاعبون ظهروا بشكل جيد خلال فترة الإعداد والمباريات الودية".

وتابع "البداية جيدة بالنسبة لنا، لم نصل لقمة المستوى ولكن هذا طبيعي في بداية الموسم".

وواصل "الفوز يمنح ثقة كبيرة لكولر في بداية مشواره وخارج معلبه وفي توقيت محبب لجماهير الأهلي".

واستطرد "الاتحاد المنستيري فريق قوي والمواجهة في الإياب لن تكون سهلة، خطونا خطوة أولى ولكنها لم تكتمل بعد. سيكون الأمر بمثابة الاستعداد لمباراة السوبر ومواجهات الدوري".

وأتم "من المهم أن نكمل بنفس الروح والجمهور يستعيد ثقته في اللاعبين، لا يمكن أن ننسى أن هذا الجيل فاز بعديد البطولات وفي حاجة للدعم وهذه دائما عادة جماهير الأهلي".

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

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