بعد غياب 340 دقيقة.. نونيز يعود للتسجيل مع ليفربول أمام أرسنال

عاد داروين نونيز مهاجم ليفربول للتسجيل من جديد وبعد غياب طويل تخلله إيقاف لثلاث مباريات بسبب الطرد.

وسجل نونيز هدف التعادل لـ ليفربول أمام أرسنال في المباراة الجارية بينهما بالجولة العاشرة من الدوري على ملعب الإمارات بالدوري الإنجليزي.

لويس دياز انطلق في الدقيقة الـ34 على الجهة اليمنى ثم أرسل عرضية أرضية، قابلها نونيز بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

الهدف جاء بتوقيع نونيز بعد غياب 340 دقيقة عن التسجيل منذ هدفه أمام فولام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويعد الهدف هو الثالث للمهاجم الأوروجواني بعد هدفه في كأس الدرع الخيرية، وهدف آخر في افتتاح بطولة الدوري.

كان داروين نونيز قد تعرض للطرد مع ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية، ليتم إيقافه لثلاث مباريات، قبل أن يعود للمشاركة أمام إيفرتون في الجولة السادسة.

وانتقل صاحب الـ22 عاما إلى ليفربول هذا الموسم قادما من بنفيكا مقابل 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو إضافات محتملة.