تشكيل فيوتشر - مهند لاشين والصفقات الجديدة في الظهور الأول ضد كالون

يخوض فيوتشر ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية ضد كالون السيراليوني بصفقاته الجديدة في التشكيل الأساسي.

ويبدأ مهند لاشين القادم من طلائع الجيش، وأحمد يحيى من الاتحاد السكندري، وعلي زعزع من الجونة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق - سعد سمير - جوزيف جوناثان - عمر كمال

خط الوسط: مهند لاشين - كريم نيدفيد - غنام محمد - أيمن الصفاقسي - علي زعزع

خط الهجوم: مروان محسن

البدلاء: علي أحمد - ناصر ماهر - مصطفى بدري - محمد علي - هشام حافظ - محمود مرعي - طارق عبد الحميد - محمد رضا "بوبو" - أحمد عاطف

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0.