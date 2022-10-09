تشكيل فيوتشر - مهند لاشين والصفقات الجديدة في الظهور الأول ضد كالون

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي فيوتشر بالفوز على بول جينجا في الكونفدرالية

يخوض فيوتشر ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية ضد كالون السيراليوني بصفقاته الجديدة في التشكيل الأساسي.

ويبدأ مهند لاشين القادم من طلائع الجيش، وأحمد يحيى من الاتحاد السكندري، وعلي زعزع من الجونة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق - سعد سمير - جوزيف جوناثان - عمر كمال

خط الوسط: مهند لاشين - كريم نيدفيد - غنام محمد - أيمن الصفاقسي - علي زعزع

خط الهجوم: مروان محسن

البدلاء: علي أحمد - ناصر ماهر - مصطفى بدري - محمد علي - هشام حافظ - محمود مرعي - طارق عبد الحميد - محمد رضا "بوبو" - أحمد عاطف

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0.

فيوتشر الكونفدرالية مهند لاشين أحمد يحيى علي زعزع
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