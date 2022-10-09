تشكيل الزمالك - ظهور أول لعمر جابر.. والوردي ونداي أساسيان

أعلن جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيواجه فلامبو البوروندي اليوم الأحد.

ويحل الزمالك ضيفا على فلامبو في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا في مباراة ستقام على ملعب برج العرب بسبب عدم اعتماد ملاعب بوروندي من قبل الكاف.

وشهد التشكيل مشاركة عمر جابر الأولى بعد عودته للفريق، كما يشارك كلا من إبراهيما نداي وزكريا الوردي في التشكيل الأساسي لأول مرة.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

الوسط: عمر جابر - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - أحمد فتوح

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 32 بعد الفوز على إليكت الشتادي ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول.