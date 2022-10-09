قرعة الدوري - جدول مباريات المصري.. بداية مع سيراميكا وختام أمام سموحة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

يبدا النادي المصري مبارياته في الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا، فيما سيكون الختام أمام سموحة.

أجريت قرعة مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد 2022/2023 وأسفرت عن العديد من المواجهات الصعبة في الجولة الأولى.

ويبدأ المصري المسابقة بمواجهة سيراميكا كليوباترا، فيما سيلاقي بيراميدز بالجولة الثانية.

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وسيكون الختام للمصري أمام سموحة بالجولة الأخيرة.

وجاءت مباريات المصري كالتالي:

1-المصري ضد سيراميكا كليوباترا

2-المصري ضد بيراميدز

3-المصري ضد إنبي

4-المصري ضد طلائع الجيش

5-المصري ضد الزمالك

6-المصري ضد البنك الأهلي

7-المصري ضد حرس الحدود

8-المصري ضد المقاولون العرب

9-المصري ضد الإسماعيلي

10-المصري ضد أسوان

11-المصري ضد الداخلية

12-المصري ضد الاتحاد السكندري

13-المصري ضد الأهلي

14-المصري ضد غزل المحلة

15-المصري ضد فيوتشر

16-المصري ضد فاركو

17-المصري ضد سموحة

المصري أنهى المسابقة بالموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 38 نقطة، ليغيب عن المشاركة القارية بالموسم الحالي.

ويدخل المصري هذا الموسم متسلحا بصفقاته الجديدة القوية مع عودة كامل أبو علي لرئاسة النادي.

وتبدأ بطولة الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري، وتنتهي يوم 30 يونيو المقبل.

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