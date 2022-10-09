انتهت أبطال إفريقيا - الاتحاد المنستيري (0) (1) الأهلي.. انتصار هام للأحمر

يحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق92: جووووووول قاتل من محمد عبد المنعم بعد عرضية من علي معلول

ق80: دخول حسام حسن ومحمد مجدي أفشة في مكان برونو سافيو وأحمد عبد القادر

ق78: عرضية من أكرم توفيق ورأسية من شريف فوق العارضة

ق75: تسديدة من أحمد عبد القادر والحارس يتصدى

ق67: خروج زياد العلوي وعلاء الدين دريدي دخول عبد الحكيم أمقراني وأنيس بن حتيرة

ق64: دخول محمد شريف في مكان شادي حسين

ق54: بطاقة صفراء على محمد عبد المنعم بعد تدخل على عبد القادر بوطيش

ق52: خروج محمد الصغراوي ودخول عثمان واتارا

ق51: شادي حسين يراوغ ويمرر الكرة إلى أكرم توفيق الذي سدد تسديدة قوية فوق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 تسديدة من أكرم توفيق ولكن بعيدة عن المرمى

ق.38 ركلة حرة مباشرة للاتحاد المنستيري تصطدم بالحائط البشري للأهلي

ق25 تمريرة سحرية من سافيو بالكعب لعبد القادر وعرضية لكن من خارج الملعب

ق.16 ركلة حرة ينفذها طاهر ويقابلها لاعب الأهلي برأسية قوية من سافيو يتصدى لها البشير بن سعيد

ق.12 ركلة مباشرة ينفذها علي معلول وتصطدم بالحائط البشري

ق.2 عرضية من طاهر يمسكها البشير بن سعيد حارس الاتحاد المنستيري على مرتين

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة