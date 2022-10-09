تحديد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ14
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:26
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة الدوري المصري لموسم 2022 - 2023 عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة عشر.
ومن المقرر أن تقام منافسات الدور الثاني في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.
ويفتتح الزمالك حامل لقب النسخة السابقة، مسابقة الدوري للموسم المقبل بمواجهة سموحة في الجولة الأولى.
أما الأهلي فيستهل مشواره بمواجهة فريق الإسماعيلي.
لمعرفة كافة مباريات الجولة الأولى من هنا.
وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن مواعيد مباريات مسابقة الدوري خلال الأسبوع المقبل.
وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إقامة مباريات الموسم الحالي من الدوري بحضور 6 آلاف مشجع.
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