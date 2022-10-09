تشكيل الاتحاد المنستيري - خماسي في وسط الملعب.. والعلوي يقود الهجوم أمام الأهلي

مباشر أبطال إفريقيا - الاتحاد المنستيري (0) (0) الأهلي.. معلول يحاول من ركلة حرة

مصدر من كاف يوضح البروتوكول بعد عدم عقد مؤتمر لـ كولر قبل مواجهة الاتحاد المنستيري