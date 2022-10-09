تشكيل الاتحاد المنستيري - خماسي في وسط الملعب.. والعلوي يقود الهجوم أمام الأهلي
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:12
كتب : FilGoal
أعلن داركو نوفيتش المدير الفني للاتحاد المنستيري التونسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.
يقود زياد العلوي هجوم الاتحاد المنستيري أمام الأهلي، فيما يبدأ داركو نوفيتش بخماسي في وسط الملعب.
وشهد التشكيل البدء بـ بشير بن سعيد كحارس مرمى، فيما يتواجد عمر بوراوي كظهير أيمن، وهشام بكار كظهير أيسر.
وجاء تشكيل الاتحاد المنستيري كالتالي:
حارس: بشير بن سعيد.
الدفاع: عمر بوراوي – محمد الصغروي – نور الدين الشرطاني – هشام بكار.
الوسط: هيكل الشيخاوي – يوسوفو أومارو – ألا ديردي – حسام تقا – عبد القادر بوطيش.
الهجوم: زياد العلوي.
وتأهل الاتحاد المنستيري لدور الـ 32 بتخطيه الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول.
واحتل الأهلي المركز الثاني في الموسم الماضي بعد خسارته النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي.
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