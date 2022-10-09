الأهلي يكشف عن أرقام قمصان لاعبيه.. سافيو برقم وليد سليمان وعبد القادر بـ 9

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأخير في تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

كشف النادي الأهلي عن أرقام قمصان لاعبيه في قائمة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد المنستيري في تونس، بينما لقاء الإياب الأسبوع المقبل في القاهرة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - ثنائي الأهلي يرد على "اختفاء العقود" وموقفه من الاستمرار مع النادي غريب باكيا: الرحيل عن الأهلي صعب.. وحاولنا الفوز بالدوري بعد تصعيدنا كرة يد - الاتحاد المصري لـ في الجول: الأهلي تقدم بطلب لاستضافة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس أحمد سامي: إدارة سيراميكا تفاوض الأهلي حول صيغة ضم صلاح محسن

ويرتدي أحمد عبد القادر القميص رقم 9 بينما حصل حسام حسن على القميص رقم 19.

وارتدى برونو سافيو الوافد الجديد لصفوف الأهلي القميص رقم 11 خلفا لوليد سليمان نجم الفريق الذي أعلن اعتزاله.

أما الوافد الجديد الآخر شادي حسين فارتدى القميص رقم 20.

وشهدت القائمة ارتداء ثنائي الشباب رأفت خليل وأحمد نبيل كوكا الرقم 32 و36 على الترتيب.

وجاءت أرقام قمصان لاعبي الأهلي كالآتي:

1- محمد الشناوي

16- علي لطفي

31- مصطفى شوبير

4- محمود متولي

6- ياسر إبراهيم

8- حمدي فتحي

9- أحمد عبد القادر

10- محمد شريف

11- برونو سافيو

12- أيمن أشرف

14- حسين الشحات

15- أليو ديانج

17- عمرو السولية

18- حسام حسن

19- محمد مجدي أفشة

20- شادي حسين

21- علي معلول

24- محمد عبد المنعم

25- أكرم توفيق

27- طاهر محمد طاهر

30- محمد هاني

32- رأفت خليل

36- أحمد نبيل كوكا

الأهلي دوري أبطال إفريقيا برونو سافيو شادي حسين
نرشح لكم
تشكيل الأهلي - سافيو وشادي حسين يقودا الهجوم.. وعودة أكرم توفيق أمام المنستيري مصدر من كاف يوضح البروتوكول بعد عدم عقد مؤتمر لـ كولر قبل مواجهة الاتحاد المنستيري دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام فلامبو.. القنوات الناقلة والمعلق دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. القنوات الناقلة والمعلق مؤتمر الاتحاد المنستيري: نريد تحقيق إيجابية أمام الأهلي قبل لقاء الإياب الأهلي يرتدي الزي الأحمر في مواجهة الاتحاد المنستيري تاكيس جونياس: مصطفى فتحي إضافة لأي فريق.. وعلينا التحسن في المستقبل هاني سعيد: بيراميدز حقق فوزا هاما في بداية الموسم.. وفحوصات للاطمئنان على دونجا
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يختتم مشواره في بطولة إفريقيا بـ المركز الثالث بعد الفوز على الإفريقي 8 دقيقة | كرة يد
تشكيل الأهلي - سافيو وشادي حسين يقودا الهجوم.. وعودة أكرم توفيق أمام المنستيري 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلوب: لا يجب أن نقارن أي لاعب بـ هالاند حاليا 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة.. واستمرار غياب كورتوا أمام شاختار 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يكشف عن أرقام قمصان لاعبيه.. سافيو برقم وليد سليمان وعبد القادر بـ 9 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر قرعة الدوري - تكريم محمد عبد المنصف ساعة | الكرة المصرية
بيلينجهام يعتذر للاعب بايرن.. ونوير يدافع عنه ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد يكشف لـ في الجول عن إصابة فودة ومدة غيابه في البطولة العربية ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف