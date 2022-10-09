الأهلي يكشف عن أرقام قمصان لاعبيه.. سافيو برقم وليد سليمان وعبد القادر بـ 9

كشف النادي الأهلي عن أرقام قمصان لاعبيه في قائمة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد المنستيري في تونس، بينما لقاء الإياب الأسبوع المقبل في القاهرة.

ويرتدي أحمد عبد القادر القميص رقم 9 بينما حصل حسام حسن على القميص رقم 19.

وارتدى برونو سافيو الوافد الجديد لصفوف الأهلي القميص رقم 11 خلفا لوليد سليمان نجم الفريق الذي أعلن اعتزاله.

أما الوافد الجديد الآخر شادي حسين فارتدى القميص رقم 20.

وشهدت القائمة ارتداء ثنائي الشباب رأفت خليل وأحمد نبيل كوكا الرقم 32 و36 على الترتيب.

وجاءت أرقام قمصان لاعبي الأهلي كالآتي:

1- محمد الشناوي

16- علي لطفي

31- مصطفى شوبير

4- محمود متولي

6- ياسر إبراهيم

8- حمدي فتحي

9- أحمد عبد القادر

10- محمد شريف

11- برونو سافيو

12- أيمن أشرف

14- حسين الشحات

15- أليو ديانج

17- عمرو السولية

18- حسام حسن

19- محمد مجدي أفشة

20- شادي حسين

21- علي معلول

24- محمد عبد المنعم

25- أكرم توفيق

27- طاهر محمد طاهر

30- محمد هاني

32- رأفت خليل

36- أحمد نبيل كوكا