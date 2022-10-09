فابينيو: نحن ليفربول أحد أفضل الفرق.. ومباراة أرسنال فرصة جيدة لإثبات ذلك

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 13:21

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - فابينيو - ليفربول - أرسنال

يعتقد فابينيو لاعب وسط ليفربول أن مواجهة أرسنال يوم الأحد تمثل فرصة جيدة لتحسين مسيرة الريدز في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول عاشر الترتيب ضيفا على المتصدر السابق والوصيف المؤقت أرسنال في ملعب الإمارات ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وقال فابينيو لموقع ناديه: "أرسنال يمر بفترة جيدة حقا الآن، يلعب بشكل جيد جدا، ويفوز بمبارياته، ويتصدر الدوري مع مانشستر سيتي".

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وأضاف "إنها فرصة جيدة لنا أيضا لإظهار أننا ليفربول، أحد أفضل الفرق في هذا الدوري. أمامنا فرصة جيدة للحصول على النقاط الـ3 وتقليص الفارق مع فرق المقدمة".

ولا ينزعج البرازيلي من خوض ليفربول لـ9 مباريات خلال شهر أكتوبر، موضحا أنه فرصة جيدة للفريق لاستعادة الثقة بعد البداية السيئة للموسم.

وتابع "أقول دائما إن هذه هي اللحظة التي يحبها كل لاعب، حين يلعب مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام".

وواصل "هناك منافسات مختلفة مثل دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، أمامنا الكثير من المباريات الكبيرة في انتظارنا، ستكون مباراتينا القادمتين ضد الفريقين الأفضل في الوقت الحالي في الدوري، أرسنال ومانشستر سيتي".

بعد لقاء المدفعجية سيحل ليفربول ضيفا على جلاسكو رينجرز ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، ثم يستضيف سيتي في الجولة المقبلة من الدوري يوم الأحد.

وأردف "لذا نعم، يا لها من فرصة للعب ضد هذه الفرق، ولعب هذا النوع من المباريات لاستعادة ثقتنا".

واستمر "هذه الفترة ليست جيدة وليست سهلة عندما نعلم أنه يمكنك القيام بعمل أفضل، يمكنك اللعب بشكل أفضل، يمكنك الفوز بمزيد من المباريات".

وأتم الدولي البرازيلي "علينا فقط أن نواصل التركيز، ونبذل قصارى جهدنا لتغيير هذا الوضع".

الفارق بين ليفربول وأرسنال يبلغ 11 نقطة، علما بأن زملاء محمد صلاح لعبوا مباراة أقل.

ليفربول أرسنال فابينيو
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