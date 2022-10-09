جوارديولا ينتقد أداء دي بروين أمام ساوثامبتون

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 12:45

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي ضد إشبيلية

انتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أداء نجمه كيفن دي بروين في لقاء ساوثامبتون.

وصنع دي بروين 9 أهداف في أول 9 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكان آخرها عندما صنع هدف فيل فودين في الفوز 4-0 على ساوثامبتون يوم السبت.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالنسبة لكيفن، يجب أن تسهم سرعة وحركة الخط الأمامي في تألقه أكثر".

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وأضاف المدرب الإسباني "لقد قدم الكثير من التمريرات الحاسمة، لكنه كان بإمكانه اللعب بشكل أفضل أمام ساوثامبتون".

وأكمل "لم يكن هذا دي بروين الذي نعرفه، لم يقدم الأداء المطلوب في ظل وجود لاعبين يقومون بتحركات كثيرة أمامه".

وواصل "لقد غيّرنا طريقتنا في بناء الهجمة، نعم صنعنا الفرص ولكن أشعر بأنه كان من الممكن أن نكون أكثر فاعلية".

وسجل أهداف مانشستر سيتي جواو كانسيلو وفيل فودين ورياض محرز وإرلينج هالاند.

الهدف هو الـ15 لهالاند في الدوري هذا الموسم بعد تسع مباريات فقط.

وصعد رجال جوارديولا إلى الصدارة مؤقتا برصيد 23 نقطة في انتظار مباراة أرسنال وليفربول يوم الأحد.

فيما توقف رصيد ساوثامبتون عند سبع نقاط في المركز الـ16.

كيفن دي بروين بيب جوارديولا مانشستر سيتي ساوثامبتون
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