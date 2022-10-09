الصفقة الـ 19.. أسوان يضم محمود نعيم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 12:19

كتب : رضا السنباطي

أسوان - بيان رسمي

أعلن نادي أسوان تعاقده مع محمود نعيم لاعب إنبي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

محمود نعيم

النادي : إيسترن كومباني

أسـوان

وكان نعيم -28 عاما- الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن قد لعب في صفوف إيسترن كومباني الموسم الماضي معارا.

وسبق لنعيم اللعب في صفوف أسوان خلال الفترة من صيف 2018 ولمدة موسمين قادما من بترول أسيوط.

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وانتقل نعيم من أسوان إلى إنبي في صيف 2020 قبل أن يخرج معارا لمدة موسم إلى سيراميكا كليوباترا ثم موسم آخر في صفوف إيسترن كومباني.

وخاض محمود نعيم 37 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز ونجح في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

وأصبح محمود نعيم الصفقة الـ19 بعد تراجع أسوان عن ضم لاعبين.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا والمغربي أحمد بلحاج وأحمد حمودي وإبراهيم عايش وعبد الرحمن العشري وميدو العطار وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة وعمرو حسام وباي كامارا.

وتراجع أسوان عن ضم محمود بن والي.

وخسر أسوان من الأهلي وديا ، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

فيما انتصر على المنيا بنتيجة 2-1 وديا ضمن استعدادات الفريق الجنوبي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وخاض أسوان مباراته الودية الأخيرة ضد الاتحاد السكندري وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

محمود نعيم أسوان الدوري المصري
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