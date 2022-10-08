المصري: سنعلن الصفقات بعد قيدها بشكل رسمي.. سنستقر على الملعب خلال 48 ساعة

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أوضح رجب عبد القادر نائب رئيس المصري أن النادي لن يتحدث عن أي صفقة إلا عندما تتم بشكل رسمي، في ظل ارتباط اسم الفريق بأكثر من لاعب.

وأعلن المصري بشكل رسمي رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق. (طالع التفاصيل)

وقال رجب عبد القادر عبر أون تايم سبورتس 2: "تم إيقاف القيد في توقيت حرج، كامل أبو علي رئيس النادي تحرك بشكل سريع جدا ووعد بحل الأزمة في خلال ساعات واليوم حصل معين الشعباني ومحاميه على مستحقاتهم وتم رفع الإيقاف".

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وأوضح "وتم إدراج كافة اللاعبين في نظام TMS بـ فيفا، ولا توجد مشاكل وكل العقود ستوثق خلال ساعات في اتحاد الكرة".

وعن إمكانية ضم عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وعلي فوزي ظهير إنبي: "كل ما يخدم مصالح المصري سيتم برعاية كامل أبو علي، سنعلن عن الصفقات بعد قيدها بشكل رسمي".

وأجاب عن ملعب الفريق في الدوري الموسم المقبل قائلا: "حتى الآن تعاقدنا مع استاد هيئة قناة السويس وما زالت المباحثات جارية".

وأتم "خلال 48 ساعة سنستقر ما هو الملعب الذي سنلعب عليه في الدوري، وأهنئ جماهير الفريق لأن غدا سيتم بدء تنفيذ استاد المصري".

وضم المصري: عمرو طارق وعمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.

المصري الدوري المصري
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