المصري يعلن رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات الشعباني

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

تلقت إدارة المصري خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإخطار النادي بعغلق ملف مستحقات مدربه التونسي السابق معين الشعباني وبالتالي استئناف القيد.

وسددت إدارة المصري مستحقات المدير الفني السابق والتي كان قد حُكم له باستحقاقها نتيجة قيام مجلس ادارة النادي المصري السابق بفسخ تعاقده من طرف واحد.

وقال النادي المصري في بيان رسمي:

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"تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلالها بغلق ملف مستحقات المدير الفني الأسبق للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، التونسي معين الشعباني وذلك بعد قيام مجلس ادارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي ، اليوم السبت بسداد مستحقات الشعباني لدى النادي المصري و التي كان قد حُكم له باستحقاقها نتيجة قيام مجلس ادارة النادي المصري السابق بفسخ تعاقده من طرف واحد".

"كما أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي المصري في خطابه أيضا برفع ايقاف القيد عن النادي المصري لثلاث فترات قيد نتيجة التأخر في سداد مستحقات الشعباني".

"صرح بذلك الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري، والذي أكد أنه قد تم بذل جهدًا خارقًا خلال الساعات الأخيرة للتغلب على مشكلة وقف القيد خاصة في ظل انتهاء فترة القيد لفترة الانتقالات الصيفية بعد اقل من 48 ساعة".

تعرض النادي المصري لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف القيد لمدة 3 فترات انتقالات. (طالع التفاصيل)

وتقرر معاقبة النادي المصري وتغريمه المبالغ الآتية لصالح الشعباني:

- 20 ألف دولار كراتب مستحق بالإضافة للفائدة 5% اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- 80 ألف دولار كراتب مستحق بالإضافة للفائدة 5% من 1 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- يُمنع المصرى من تسجيل أي لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى يتم دفع المبلغ المستحق.

- من حق المصرى الاستئناف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" خلال 21 يوما من تاريخ استلام أسباب القرار.

المصري الدوري المصري معين الشعباني
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