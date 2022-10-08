تاكيس جونياس: مصطفى فتحي إضافة لأي فريق.. وعلينا التحسن في المستقبل

أشاد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز بلاعبه الجديد مصطفى فتحي، مشيرا إلى أنه يهدف لتحقيق أفضل النجاحات مع المجموعة الحالية.

وفاز بيراميدز على هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات للموقع الرسمي: "عانينا من بعض المشاكل في صناعة اللعب خلال الشوط الأول، ولكن الأمور تحسنت في الثاني".

وأضاف "بعد فترة إعداد 23 يوما، فإن الأداء يعد مقبولا ولكن لابد من العمل للتحسن في المستقبل".

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وواصل "الفوز هام للغاية في أول مباراة رسمية من الموسم".

واستكمل "مصطفى فتحي لاعب رائع ووجوده إضافة لأي فريق، أثق كثيرا في إمكانياته ولكن يجب الدفع به تدريجيا في المبارايات مع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

واستطرد "راض تماما عن لاعبي الفريق وعن قوام المجموعة الحالية، أتطلع إلى تحقيق أفضل نتائج ممكنة خلال العام الحالي".

وأتم "لابد من العمل جيدا مع العناصر الدولية التي انضمت بشكل متأخر عن بداية فترة الإعداد في دبي".

ويخوض بيراميدز مباراة ودية غدا الأحد مع نادي قطور في الرابعة من عصر غد الأحد بملعب الدفاع الجوي.

ويشارك في المباراة المجموعة التي لم تلعب مباراة هلال الساحل لتجهيز كل اللاعبين فنيا وبدنيا.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب يوم السبت القادم 15 أكتوبر في ملعب الدفاع الجوي أيضا.

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