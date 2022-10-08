تاكيس جونياس: مصطفى فتحي إضافة لأي فريق.. وعلينا التحسن في المستقبل

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس مدرب بيراميدز

أشاد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز بلاعبه الجديد مصطفى فتحي، مشيرا إلى أنه يهدف لتحقيق أفضل النجاحات مع المجموعة الحالية.

وفاز بيراميدز على هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات للموقع الرسمي: "عانينا من بعض المشاكل في صناعة اللعب خلال الشوط الأول، ولكن الأمور تحسنت في الثاني".

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: ضربة جديدة.. عملية جراحية تبعد ميلو عن ليفربول لفترة طويلة هاني سعيد: بيراميدز حقق فوزا هاما في بداية الموسم.. وفحوصات للاطمئنان على دونجا صنع هدفين ونجح بشكل كامل.. ماذا قدم أحمد رفعت في الظهور الأول مع الوحدة رفعت بعد صناعة هدفين في 45 دقيقة: هدفنا المنافسة على كل الألقاب مع الوحدة

وأضاف "بعد فترة إعداد 23 يوما، فإن الأداء يعد مقبولا ولكن لابد من العمل للتحسن في المستقبل".

وواصل "الفوز هام للغاية في أول مباراة رسمية من الموسم".

واستكمل "مصطفى فتحي لاعب رائع ووجوده إضافة لأي فريق، أثق كثيرا في إمكانياته ولكن يجب الدفع به تدريجيا في المبارايات مع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

واستطرد "راض تماما عن لاعبي الفريق وعن قوام المجموعة الحالية، أتطلع إلى تحقيق أفضل نتائج ممكنة خلال العام الحالي".

وأتم "لابد من العمل جيدا مع العناصر الدولية التي انضمت بشكل متأخر عن بداية فترة الإعداد في دبي".

ويخوض بيراميدز مباراة ودية غدا الأحد مع نادي قطور في الرابعة من عصر غد الأحد بملعب الدفاع الجوي.

ويشارك في المباراة المجموعة التي لم تلعب مباراة هلال الساحل لتجهيز كل اللاعبين فنيا وبدنيا.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب يوم السبت القادم 15 أكتوبر في ملعب الدفاع الجوي أيضا.

بيراميدز الكونفدرالية الإفريقية هلال الساحل
نرشح لكم
هاني سعيد: بيراميدز حقق فوزا هاما في بداية الموسم.. وفحوصات للاطمئنان على دونجا المصري يعلن رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات الشعباني باهر المحمدي: رغبتي البقاء في الإسماعيلي ولكن الكونفدرالية - مصطفى فتحي يسجل في ظهوره الأول.. بيراميدز يجتاز هلال الساحل بهدفين الزمالك يظهر بقميصه الأزرق لأول مرة أمام فلامبو مران الأهلي الختامي - محاضرة كولر وتدريبات الحراس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري إنبي يضم شيميلس بيكلي مصدر من إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب ضم مصطفى شلبي.. وهذا ما نريده
أخر الأخبار
ناجلسمان: شكوك حول إصابة ألفونسو دافيد بارتجاج في المخ 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
أليجري: هذه اللحظة التي تراجعنا فيها أمام ميلان 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيولي يكشف سبب تغيير خطته أمام يوفنتوس.. وطلب من لياو 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تاكيس جونياس: مصطفى فتحي إضافة لأي فريق.. وعلينا التحسن في المستقبل 29 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: بيراميدز حقق فوزا هاما في بداية الموسم.. وفحوصات للاطمئنان على دونجا 42 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: ضربة جديدة.. عملية جراحية تبعد ميلو عن ليفربول لفترة طويلة 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإسباني - خيتافي (0) - (1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
صنع هدفين ونجح بشكل كامل.. ماذا قدم أحمد رفعت في الظهور الأول مع الوحدة ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف