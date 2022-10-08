الكونفدرالية - مصطفى فتحي يسجل في ظهوره الأول.. بيراميدز يجتاز هلال الساحل بهدفين

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - بيراميدز أمام هلال الساحل

تغلب بيراميدز على هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيمت المباراة على ملعب الدفاع الجوي، وهي مباراة هلال الساحل، أي أن بيراميدز يعتبر الفريق الضيف.

واتفق الفريقان على لعب المباراتين في القاهرة.

وهذه مباراة بيراميدز الأولى في مسيرته الإفريقية هذا الموسم، وهو المعترك الذي يخوضه للموسم الرابع على التوالي.

الهدف الأول أتى بتوقيع التونسي فخر الدين بن يوسف، بعدما حول عرضية أرضية داخل المنطقة إلى الشباك في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 78 سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني في ظهوره الرسمي الأول بقميص بيراميدز.

وانتقل فتحي من التعاون السعودي إلى بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة عام.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب يوم السبت القادم 15 أكتوبر في ملعب الدفاع الجوي أيضا.

بيراميدز الكونفدرالية هلال الساحل مصطفى فتحي فخر الدين بن يوسف
نرشح لكم
الزمالك يظهر بقميصه الأزرق لأول مرة أمام فلامبو مران الأهلي الختامي - محاضرة كولر وتدريبات الحراس استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (2) - (0) هلال الساحل تشكيل بيراميدز - وادي يقود الهجوم أمام هلال الساحل.. والسعيد ورمضان أساسيان قائمة الزمالك – ظهور عمر جابر والزناري وصبحي.. وعودة الجزيري ضد فلامبو رأفت خليل: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية ضد المنستيري رئيس الاتحاد الجزائري يعلن استمرار جمال بلماضي مع المنتخب لـ2026 الاتحاد المنستيري يكشف عدد مقاعد الأهلي في مباراة أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يخسر أمام الكويت ليلعب مع الغرافة في ثمن نهائي البطولة العربية 2 دقيقة | كرة سلة
المصري يعلن رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات الشعباني 13 دقيقة | الكرة المصرية
باحتفال على طريقة ميسي.. ميلان ينتصر على يوفنتوس بالتخصص 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
باهر المحمدي: رغبتي البقاء في الإسماعيلي ولكن 20 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - مصطفى فتحي يسجل في ظهوره الأول.. بيراميدز يجتاز هلال الساحل بهدفين 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوريا يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على جيرونا 37 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في ثمن نهائي البطولة العربية.. المنافس والقنوات الناقلة 38 دقيقة | كرة سلة
هل يقصد يونايتد؟ مدرب ساوثامبتون: فرق أفضل مننا تلقت 6 أهداف أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف