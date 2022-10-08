الكونفدرالية - مصطفى فتحي يسجل في ظهوره الأول.. بيراميدز يجتاز هلال الساحل بهدفين

تغلب بيراميدز على هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيمت المباراة على ملعب الدفاع الجوي، وهي مباراة هلال الساحل، أي أن بيراميدز يعتبر الفريق الضيف.

واتفق الفريقان على لعب المباراتين في القاهرة.

وهذه مباراة بيراميدز الأولى في مسيرته الإفريقية هذا الموسم، وهو المعترك الذي يخوضه للموسم الرابع على التوالي.

الهدف الأول أتى بتوقيع التونسي فخر الدين بن يوسف، بعدما حول عرضية أرضية داخل المنطقة إلى الشباك في الدقيقة العاشرة.

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وفي الدقيقة 78 سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني في ظهوره الرسمي الأول بقميص بيراميدز.

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وانتقل فتحي من التعاون السعودي إلى بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة عام.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب يوم السبت القادم 15 أكتوبر في ملعب الدفاع الجوي أيضا.