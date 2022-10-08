هاني سعيد: بيراميدز حقق فوزا هاما في بداية الموسم.. وفحوصات للاطمئنان على دونجا

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أن الفوز في مواجهة اليوم السبت كان مهما للغاية في افتتاح الموسم، مشيرا إلى أن ظهور الأخطاء أمر طبيعي وسيتم التعامل معه.

وفاز بيراميدز على هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هاني سعيد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الفوز هام للغاية بالنسبة لنا كونها أول مباراة في الموسم والبداية دائما ما تكون صعبة".

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وأضاف "كان هناك أخطاء وهذا أمر طبيعي وسيتم التعامل معها مستقبلا".

وتابع "لم تكن هناك العديد من الفرص في الشوط الأول ولكن الامور اختلفت في الثاني".

وواصل " الفرق السودانية تكون دائما عنيفة في اللعب داخل الملعب وكنا نخشى الإصابات".

واستكمل "سيتم إجراء فحوصات على محمود دونجا بعد خروجه مصابا في الشوط الأول".

وأتم "نجحنا في إنهاء الجزء الأول من المهمة وما زال أمامنا الجزء الثاني وبعده بأيام قليلة سيبدأ الدوري، لذلك يجب التركيز على كل الأمور بشكل جيد للتعامل معها في ظل ضغط متوقع محليا وقاريا".

ويخوض بيراميدز مباراة ودية غدا الأحد مع نادي قطور في الرابعة من عصر غد الأحد بملعب الدفاع الجوي.

ويشارك في المباراة المجموعة التي لم تلعب مباراة هلال الساحل لتجهيز كل اللاعبين فنيا وبدنيا.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب يوم السبت القادم 15 أكتوبر في ملعب الدفاع الجوي أيضا.

بيراميدز الكونفدرالية الإفريقية هلال الساحل هاني سعيد
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