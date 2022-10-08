"كين - سون" كالعادة.. ثنائي توتنام يقتنص برايتون

تغلب توتنام هوتسبر على مضيفه برايتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك في ثاني مباريات الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الجديد، بعد تعادله مع ليفربول 3-3 في مباراته الأولى.

وتولى دي زيربي المسؤولية خلفا لجراهام بوتر الذي انتقل لتدريب تشيلسي إثر إقالة توماس توخيل من تدريب الأزرق اللندني.

وكرم توتنام مدرب اللياقة البدنية الراحل جيان بييرو فينترونى، مدرب اللياقة البدنية، الذي توفي يوم الخميس متأثرا بسرطان الدم.

سجل هاري كين هدف المباراة الوحيد بعد عرضية من شريكه الكوري سون هيونج مين في الدقيقة

وسجل هاري كين 12 هدفا في آخر 12 مباراة له بالدوري الإنجليزي، وسجل في آخر 4 مباريات على التوالي، ليعادل أطول سلسلة تسجيل له في المسابقة.

وفي الدقيقة 67 أجرى دي زيربي تبديله الأول بنزول كاورو ميتوما بدلا من بيرفيس إستوبينان.

على الناحية الأخرى دفع أنطونيو كونتي مدرب توتنام بالبرازيلي ريتشارليسون بدلا من إيفس بيسوما في الدقيقة 70.

وسجل سون هدفا رائعا في الدقيقة 75، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 80 حل الكرواتي إيفان بيريسيتش بدلا من سون، فيما خرج باسكال جروس على الجانب الآخر وحل آدم لالانا في الدقيقة 82.

ورفع توتنام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

ولم يخسر أنطونيو كونتي آخر 53 مباراة تقدم خلالها في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي، بواقع 49 انتصارا و4 تعادلات، وهي أعلى سلسلة من نوعها لمدرب في الدوري.