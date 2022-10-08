باحتفال على طريقة ميسي.. ميلان ينتصر على يوفنتوس بالتخصص

بالتخصص فاز ميلان على يوفنتوس بهدفين دون رد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

سجل هدفا ميلان: فيكايو توموري وبراهيم دياز.

وسبق لكلا اللاعبين أن سجل من قبل في الفوز الأخير لميلان على يوفنتوس والذي انتهى حينها بنتيجة 3-0.

فوز رفع رصيد ميلان لـ 20 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع نابولي وأتالانتا، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة ظل بها ثامنا.

ووصل ميلان لـ 30 انتصار في سان سيرو على يوفنتوس في الدوري الإيطالي من أصل 56 بشكل عام.

وحقق بيولي فوزه الأول على أليجري في المباراة رقم 20 بينهما، إذ فاز الأخير في 14 وتعادلا في 5 من قبل.

ولأول مرة يحقق ميلان الفوز على يوفنتوس وإنتر قبل مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي منذ موسم 1970-71.

التشكيل

عاد ثيو هيرنانديز لقيادة الجبهة اليسرى من دفاع ميلان، بينما بدأ بيير كالولو أساسيا في مركز الظهير الأيمن وتواجد ماتيا جابيا في مركز المدافع.

وتحول الروسونيري لخطة 4-3-3 تحت قيادة ستيفانو بيولي.

في المقابل بدأ أليجري المباراة بثنائية هجومية مكونة من أركاديوش ميليك ودوشان فلاهوفيتش.

وصف المباراة

بدأ يوفنتوس متقدما بحثا عن الهدف الأول فسدد الكولومبي خوان كوادرادو كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 12 سدد البرازيلي دانيلو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم تشكل خطورة على مرمى ميلان.

في الدقيقة 20 جاء التهديد الأول للروسونيري، ركنية نفذها تونالي وحولها كالولو برأسية لتصل إلى لياو الذي لمس الكرة بكعبه لترتطم الكرة بالقائم الأيمن.

بعد 10 دقائق توغل لياو من الجهة اليسرى وسدد كرة ارتطمت بفلاهوفيتش وخرجت لركنية، وطالب لاعبو ميلان الحكم باحتساب ركلة جزاء لكنه رفض.

وفي الدقيقة 35 منع القائم الأيسر تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء من رافائيل لياو.

كلاكيت ثاني مرة❌ تصويبة رفائيل لياو تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى يوفنتوس#MilanJuvepic.twitter.com/p6fIQyO6Xq — FilGoal (@FilGoal) October 8, 2022

ومع نهاية الشوط الأول خطف ميلان التقدم بهدف من فيكايو توموري.

المدافع الإنجليزي سدد على الطائر كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لتسديدة من جيرو في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

هدف هو الثاني لتوموري في الدوري الإيطالي ويأتي أيضا بعد هدفه الأول ضد يوفنتوس.

وأصبح توموري ثالث لاعب إنجليزي يسجل أكثر من هدف ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد جيرالد هيتنشز (3) وتامي أبراهام (2).

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ على عكس الأول.

وفي الدقيقة 52 كانت أول هجمة لميلان بانطلاقة على الجبهة اليسرى من رافائيل لياو أنهاها بعرضية قوية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من أمام أقدام الجميع دون أي خطورة على المرمى.

وبعد دقيقة سدد لياو كرة مرت أعلى العارضة.

بحث ميلان عن الهدف الثاني انتهى بعدما استغل براهيم دياز تمريرة خاطئة من لاعب وسط يوفنتوس وراوغ المدافع ثم انفرد وسدد كرة ارتطمت بيد الحارس وسكنت الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وأصبح دياز ثالث لاعب إسباني يسجل أكثر من هدفا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد لويس سواريز وخوسيه كاييخون.

براهيم دياز هرب شد شد 🤯pic.twitter.com/y3mEZVnqBV — FilGoal (@FilGoal) October 8, 2022

في الدقيقة 67 كاد ثيو هيرنانديز أن يسجل هدفا رائعا بعدما راوغ الحارس داخل المنطقة لكنه أطلق تسديدة أعلى من العارضة.

أجرى كلا الفريقين تغييرات، وكاد مويس كين أن يسجل هدفا في الدقيقة 88 بتسديدة من داخل المنطقة لكنها وجدت قدك جابيا اتخرج لركنية.

ثم أطلق الإيطالي الشاب تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.