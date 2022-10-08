هل يقصد يونايتد؟ مدرب ساوثامبتون: فرق أفضل مننا تلقت 6 أهداف أمام مانشستر سيتي

تحدث رالف هاسنهوتل مدرب ساوثامبتون عن خسارة فريقه بأربعة أهداف دون رد على يد مضيفه مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاسنهوتل في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "الجودة التي واجهناها هي ما كنت أتوقعه. لقد غير مانشستر سيتي شكله وكان لدينا مشاكل أكثر في الضغط عليهم من الأمام".

وأضاف "لقد أظهروا الفارق بين الفريقين. أنا سعيد بجهودنا والشجاعة التي أظهرناها، ولكني لست سعيدا بما قدمناه بالكرة، لقد لعبنا بطريقة مخاطرة للغاية، والمشاكل في الشوط الأول أتت بعد فقدان الكرة".

وتابع "اتخذنا خطوة للوراء. الاستحواذ ليس مشكلة في المعتاد، ولكن عموما حاولنا الحفاظ على شجاعتنا ومنح اللاعبين شيئا للعمل عليه".

وأوضح هاسنهوتل "حاولنا اللعب بشجاعة وقلت إن استحواذنا لم يكن جيدا بما فيه الكفاية. الفجوة كبيرة للغاية. الفرق تأتي إلى هنا (ملعب الاتحاد) بجودة أكبر مما نملك وتتلقى 6 أهداف أو أكثر".

ويشير الألماني إلى خسارة مانشستر يونايتد الأخيرة للدربي في ملعب الاتحاد بستة أهداف مقابل ثلاثة.

وعن مستقبله قال مازحا : "لن أكون هنا في الأسبوع القادم، لأننا سنلعب على ملعبنا".

واختتم "إنه ليس قراري لأتخذه. طالما أني هنا سنواصل القتال".

وتجمد رصيد ساوثامبتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر، بينما يحتل مانشستر سيتي الصدارة مؤقتا برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلاقي ليفربول غدا.