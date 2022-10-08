جوارديولا: هالاند سلاح لا يصدق

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بما قدمه فريقه أمام ساوثامبتون، مشيرا إلى أن مهاجمه هالاند يعد بمثابة سلاح لا يصدق.

وفاز مانشستر سيتي على ساوثامبتون بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "بي بي سي" بعد المباراة: "النتيجة جيدة ,نحن نلعب بشكل جيد. الموسم الماضي عانينا كثيرا ضدهم لكننا اليوم كنا أفضل بكثير".

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وواصل "بعض اللاعبين لم يكونوا في أفضل حالاتهم لكننا نصنع الكثير من الفرص وظهرنا بشكل صلب".

وتابع "لفترة طويلة يلعب فيل فودين بشكل جيد وتأثيره رائع على الفريق".

واستكمل "لقد أتيحت الفرصة لإيرلينج هالاند مرة أخرى سجل هدفا رائعا. إنه سلاح لا يصدق بالنسبة لنا وأنا راض للغاية".

وسجل هالاند 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تسع مباريات لعبها في الدوري.

وأتم عن صدارة الدوري "سنر ما سيحدث في مباراة أرسنال وليفربول، الاقتراب من صدارة الدوري أمر مهم قبل كأس العالم".

وصعد رجال جوارديولا إلى الصدارة مؤقتا برصيد 23 نقطة في انتظار مباراة أرسنال وليفربول غدا الأحد.

وتوقف رصيد ساوثامبتون عند سبع نقاط في المركز الـ16.

مانشستر سيتي ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
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