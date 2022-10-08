برويا: هكذا مرت عليَّ لحظات ما قبل تأكيد الهدف

أبدى كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي سعادته بفوز فريقه على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هافيرتز في تصريحاته لـ بي بي سي سبورت عقب المباراة: "عموما أنا سعيد. 3-0 نتيجة جيدة أمام جماهيرنا".

وأضاف "أجواء جيدة ومباراة جيدة أيضا. دائما يكون التسجيل شعورا رائعا. وكنا بحاجة لهذا الهدف قبل نهاية الشوط الأول".

وسجل هافيرتز هدف البلوز الأول، فيما أضاف كريستيان بوليسيتش الثاني في الدقيقة 54، وسجل البديل أرماندو برويا ثالث الأهداف في الدقيقة 89.

وتابع الألماني "لدينا قائمة كبيرة والعديد من اللاعبين الجيدين. نحن معا في ذلك، واليوم مررنا بالعديد من التغييرات ولكن الكل يشارك في كل مباراة".

وواصل هافيرتز "يجب أن نتحلى بالإيجابية، حتى هؤلاء الذين لا يلعبون. أرماندو نال فرصة وسجل مباشرة".

وأخيرا عن مواجهة ميلان المقبلة في دوري أبطال أوروبا قال: "الثلاثاء هو المحطة التالية. مباراة كبيرة في دوري الأبطال، ويجب أن نتعافى جيدا قبلها".

في الإطار ذاته قال أرماندو برويا صاحب الهدف الثالث: "كنت أتضرع في لحظات التأكد من عدم وقوعي في التسلل قبل تأكيد احتساب الهدف، رغم أني كنت أعتقد أن توقيتي كان جيدا".

وأضاف "أشكر الجماهير على دعمها الخرافي. كنت أنتظر هذا الهدف الأول، إنها لحظة رائعة لا يمكنني وصفها بالكلمات".

واختتم "الكل يعلم أن المنافسة ستكون حاضرة في واحد من أكبر أندية العالم. إنها تساعدنا على التطور كلاعبين، ولدينا قائمة كبيرة ونحن بحاجة للجميع في كل الأوقات".

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع من 8 مباريات، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

وكان ولفرهامبتون قد أعلن إقالة مدربه برونو لاج قبل أيام، ليتولى ستيف ديفيز إدارة المباراة مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب دائم.