بوتر: لن آخذ الفضل في تسجيل برويا.. وهذا ما يحتاج إليه تشيلسي لتسجيل الأهداف

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:49

كتب : FilGoal

جراهام بوتر في أولى مبارياته مع تشيلسي

أبدى جراهام بوتر مدرب تشيلسي سعادته بفوز فريقه على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في تصريحاته لـ بي بي سي سبورت عقب المباراة: "ولفرهامبتون يستحق الإشادة، فقد قدم لنا اختبارا كبيرا في الشوط الثاني".

وأضاف "نريد أن نسجل أكثر من هدف. كنا نلعب بشكل جيد وإذا حافظت على هذا الأداء ستأتي الأهداف".

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وأوضح "الأمر يتعلق بمواصلة العمل والحفاظ على المستوى. الجهد كان عظيما في التدريبات".

وعن هدف أرماندو برويا الأخير في المباراة قال بوتر: "أنا هنا منذ 3 أو 4 أسابيع ولذلك لن آخذ أي فضل في ذلك. إنه إنهاء عظيم بعد تمريرة جيدة أيضا".

وتابع "كلما أتى برويا يعمل بكل جهده لأجل الفريق. كان يجب عليه الصبر ولكنه كان يعمل بجدية كبيرة في التدريبات ومن الجيد أن يسجل".

وعن تفاعل اللاعبين مع قدومه لتدريب الفريق أوضح "قلت منذ البداية أن صراحتهم وانفتاحهم ومسؤوليتهم أثاروا إعجابي. من الصعب الحفاظ على نفس التشكيل بهذا الجدول الحالي ولكن هناك شيء من الاستمرارية في طريقة لعبنا".

واختتم "الفوز بالمباريات يساعدك على التطلع للمباريات التالية. الأمر كله يتمحور حول الوحدة والعمل الجاد".

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع من 8 مباريات، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

وكان ولفرهامبتون قد أعلن إقالة مدربه برونو لاج قبل أيام، ليتولى ستيف ديفيز إدارة المباراة مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب دائم.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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