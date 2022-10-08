محرز: مواجهة ساوثامبتون لم تكن سهلة.. وهالاند ليس مصدر خطورتنا الوحيد

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون

شدد الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على أن مواجهة ساوثامبتون لم تكن سهلة، مشيرا إلى أنه إذا نجح الفريق في إيصال الكرة لهالاند فسيكون في القمة.

وسجل رياض محرز هدف مانشستر سيتي الثالث في الانتصار الكبير على ساوثامبتون بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال رياض محرز في تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت" بعد المباراة: "كان اللقاء صعبا ولكننا سهلنا الأمور على أنفسنا بالتسجيل في وقت مبكر".

وواصل "كان لدينا الكثير من الفرص لتسجيل المزيد لكننا لم نفعل ذلك. لم نستقبل الكثير من الفرص".

محرز سجل هدفين وصنع آخر في 12 مباراة لعبها مع مانشسرت سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم.

واستكمل "هالاند مهاجمنا وجزء من فريقنا، إذا تمكننا من إيصال الكرة له فسيكون في القمة ويسجل".

وأتم "ولكن إذا لم يحدث ذلك فهناك الكثير من اللاعبين ويمكن لهم إحداث الفارق".

وسجل هالاند 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تسع مباريات لعبها في الدوري.

وصعد رجال جوارديولا إلى الصدارة مؤقتا برصيد 23 نقطة في انتظار مباراة أرسنال وليفربول غدا الأحد.

وتوقف رصيد ساوثامبتون عند سبع نقاط في المركز الـ16.

رياض محرز رياض محرز مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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