انتهت البطولة العربية للسلة - الاتحاد (72) - (74) الكويت

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة البطولة العربية

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الاتحاد ضد الكويتي الكويتي في البطولة العربية لكرة السلة.

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نهاية المباراة بفوز الكويت على الاتحاد 74-72

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14 ثانية على النهاية والكويت يتقدم 73-72

نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 65-60

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الكويت 41-40

ق19: الاتحاد يتقدم 38-37

ق17: الاتحاد يقلب النتيجة 33-32

ق14: الكويت الكويتي يتقدم 29-26

نهاية الربع الأول بالتعادل 19-19

ق6: الاتحاد يتقدم 16-11

بداية المباراة

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