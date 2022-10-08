انتهت الكلاسيكير - بوروسيا دورتموند (2)-(2) بايرن ميونيخ.. تعادل قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

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نهاية المباراة

ق94. جوووووووول قاتل لدورتموند عن طريق موديست برأسية بعد عرضية من براندت.

ق90. بطاقة حمراء لكينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق82. كريم أديمي يمرر كرة عرضية رائعة نحو موديست أمام المرمى ولكنه يفشل في وضع الكرة في الشباك.

ق74. جووووول تقليص الفارق لدورتموند عن طريق يوسف مكوكو بعد تمريرة من موديست داخل منطقة الجزاء ليسدد موكوكو مباشرة في الشباك.

ق52. جوووول الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق ليروي ساني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق48. ساديو ماني يهدر رأسية أمام المرمى الخالي لدورتموند

ق46. ماريوس وولف يسدد تسديدة صاروخية ولكن نوير يتألق في التصدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. جوووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق ليون جوريتسكا بتسديدة أرضية

ق30. تسديدة رائعة من رافاييل جاريرو ولكن مانويل نوير يتألق في التصدي.

ق24. سيطرة متبادلة من الفريقين على المباراة والدفاعات تمنع وجود أي فرص حقيقية.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة الـ 6:30.