القناص الأكبر سنا.. رأس دجيكو تسقط ساسولو وتمنح إنتر النصر

تغلب إنتر ميلان على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

تقدم النيراتزوري أتى في الدقيقة 44 بعرضية من الهولندي دينزيل دومفريس ورأسية من المهاجم البوسني إدين دجيكو في شباك ساسولو.

هذا الهدف كان الرقم 100 من دجيكو في الدوري الإيطالي، بعد أن سجل 85 هدفا مع روما.

تعادل صاحب الأرض أتى في الدقيقة 60 بعد عرضية من روجيريو وجدت طريقها إلى دافيدي فراتيسي الذي أسكنها الشباك.

وللمرة الثانية بالرأس، سجل دجيكو لإنتر في الدقيقة 75، بعد عرضية من البديل الأرميني هنريك مخيتاريان.

إجمالي أهداف دجيكو في الدوري الإيطالي وصل إلى 101، بعد أن أضاف هدفه السادس عشر بقميص إنتر.

وبات إدين دجيكو أكبر لاعب سنا يسجل هدفين أو أكثر مع إنتر في الدوري الإيطالي، بعمر 36 عاما و205 يوما، متغلبا على سينيسا ميهايلوفيتش أمام روما في 2005.

36 & 205 - Edin Dzeko (36 years and 205 days) is now the oldest player to have scored 2+ goals with Inter in a Serie A match, overtaking Sinisa Mihajlovic in 2005 against AS Roma. Habitual.#SassuoloInter pic.twitter.com/bABQSB5LSZ — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 8, 2022

الفوز رفع رصيد إنتر إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بفارق 5 نقاط عن نابولي وأتالانتا ثنائي الصدارة، وكل منهما لم يلعب مباراته في هذه الجولة بعد.

على الجانب الآخر يحتل ساسولو المركز التاسع مؤقتا، بعد تجمد رصيده عند 12 نقطة.