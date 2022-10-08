القناص الأكبر سنا.. رأس دجيكو تسقط ساسولو وتمنح إنتر النصر

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:06

كتب : FilGoal

إدين دجيكو

تغلب إنتر ميلان على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

تقدم النيراتزوري أتى في الدقيقة 44 بعرضية من الهولندي دينزيل دومفريس ورأسية من المهاجم البوسني إدين دجيكو في شباك ساسولو.

هذا الهدف كان الرقم 100 من دجيكو في الدوري الإيطالي، بعد أن سجل 85 هدفا مع روما.

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تعادل صاحب الأرض أتى في الدقيقة 60 بعد عرضية من روجيريو وجدت طريقها إلى دافيدي فراتيسي الذي أسكنها الشباك.

وللمرة الثانية بالرأس، سجل دجيكو لإنتر في الدقيقة 75، بعد عرضية من البديل الأرميني هنريك مخيتاريان.

إجمالي أهداف دجيكو في الدوري الإيطالي وصل إلى 101، بعد أن أضاف هدفه السادس عشر بقميص إنتر.

وبات إدين دجيكو أكبر لاعب سنا يسجل هدفين أو أكثر مع إنتر في الدوري الإيطالي، بعمر 36 عاما و205 يوما، متغلبا على سينيسا ميهايلوفيتش أمام روما في 2005.

الفوز رفع رصيد إنتر إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بفارق 5 نقاط عن نابولي وأتالانتا ثنائي الصدارة، وكل منهما لم يلعب مباراته في هذه الجولة بعد.

على الجانب الآخر يحتل ساسولو المركز التاسع مؤقتا، بعد تجمد رصيده عند 12 نقطة.

ساسولو إنتر ميلان إدين دجيكو الدوري الإيطالي
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