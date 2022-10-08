تشيلسي يواصل صحوته بالفوز على ولفرهامبتون ويقتحم المربع الذهبي

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل كريستيان بوليسيتش هدفه في مرمى خوسي سا - تشيلسي × ولفرهامبتون

واصل تشيلسي صحوته بتحقيقه الفوز على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي تشيلسي كل من كاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش.

الفوز هو الثالث لتشيلسي على التولي في جميع المسابقات بعدما انتصر على كريستال بالاس وميلان وبعد مباراتين لم يحقق خلالهما الفوز على التوالي.

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وشهدت المباراة عودة دييجو كوستا لملعب ستامفورد بريدج بعد سنوات من رحيله عن تشيلسي بعد أن شارك في التشكيل الأساسي لولفرهامبتون.

وحصل كوستا على تحية كبيرة من جماهير تشيلسي أثناء خروجه من المباراة في الدقيقة الـ 57.

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وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 16 ليقتحم المربع الذهبي في المركز الرابع بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن برايتون الذي سيواجه توتنام بعد قليل.

التشكيل

شهد تشكيل تشيلسي غياب بيير إيميريك أوباميانج وعودة هافيرتز ليلعب كمهاجم صريح.

ضغط تشيلسي من بداية المباراة ولكن الفرصة الأولى كانت من نصيب الضيوف برأسية من دانيال بودينس مرت بجوار المرمى.

وكاد جواو موتينيو أن يتقدم لوفرهامبتون في الدقيقة الـ 22 ولكن كيبا أريزابالاجا تألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 27 أهدر بوليسيتش فرصة هدف محقق برأسية مرت فوق المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل هافيترز الهدف الأول لتشيلسي برأسية بعد عرضية من ماسون ماونت.

وفي الشوط الثاني عاد ماونت صناعة هدف جديد في الدقيقة الـ 53 بتمريرة رائعة لبوليسيتش لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس بطريقة رائعة.

وأنهى البديل أرماندو برويا ثلاثية تشيلسي في الدقيقة الـ 90 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وسيحل تشيلسي ضيفا في الجولة الـ 11 على أستون فيلا يوم الأحد المقبل بينما سيلعب ولفرهامبتون أمام نوتنجهام فورست.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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