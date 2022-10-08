القطار لا يتوقف.. مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية ويصعد لصدارة الدوري مؤقتا

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري وهذه المرة على حساب ساوثامبتون بأربعة أهداف دون رد على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف مانشستر سيتي جواو كانسيلو وفيل فودين ورياض محرز وإرلينج هالاند.

التشكيل

قرر بيب جوارديولا دخول المباراة بالقوة الضاربة بعد إراحة فيل فودين وكيفن دي بروين أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

مع خروج جواو كانسيلو وإرلينج هالاند مبكرا.

وتواجد إلكاي جوندوجان وجاك جريليش على مقاعد البدلاء ليبدأ رياض محرز في التشكيل الأساسي.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة منذ البداية وسط تراجع واضح لساوثامبتون الذي اهتم كثيرا بكيفية إيقاف إرلينج هالاند.

وكما هي العادة في مواجهات ساوثامبتون، اعتمد بيب جوارديولا على مهاجمة الطرفين مع ضعف الضيوف في هذه الناحية.

البداية جاءت من كرة عرضية عن طريق كانسيلو نحو رياض محرز الذي سدد بقوة وتصدى لها الحارس جافين بازونو قبل أن ترتد إلى فودين الذي لم ينجح في إسكانها الشباك مع الدقيقة الثانية.

عرضية أخرى من كانسيلو نحو محرز الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.

هجوم مانشستر سيتي استمر من الأطراف ليمرر فودين إلى هالاند الذي سدد من لمسة واحدة ولكن كرته اصطدمت بالعارضة مع الدقيقة 14.

فك الاشتباك جاء عن طريق جواو كانسيلو، الذي تسلم كرة من فيل فودين ليراوغ ويسدد بقوة على يسار بازونو مع الدقيقة 17 معلنا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 30 سدد إرلينج هالاند بقوة ولكن تسديدته منعها الدفاع من الوصول إلى المرمى.

دقيقتان بعد ذلك، ومرر كيفن دي بروين إلى فودين الذي سدد كرة ساقطة سكنت شباك ساوثامبتون.

تمريرة حاسمة رفعت رصيد دي بروين من صناعة الأهداف إلى 95 ليتواجد في المركز الخامس لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

التهديد الوحيد لساوثامبتون في المباراة جاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من ستيوارت أرمسترونج فوق العارضة.

مانشستر سيتي بدأ الشوط الثاني كما الأول، ليوقع رياض محرز على الهدف الثالث بتسديدة على الطائر في الدقيقة 49.

سيطرة مانشستر سيتي المطلقة تواصلت ليأتي الدور على إرلينج هالاند الذي سجل من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جواو كانسيلو في الدقيقة 65.

الهدف هو الـ15 لإرلينج هالاند في الدوري هذا الموسم بعد تسع مباريات فقط.

مانشستر سيتي واصل سيطرته مع استسلام ساوثامبتون دون أن تسفر المباراة عن جديد ليصعد رجال جوارديولا إلى الصدارة مؤقتا برصيد 23 نقطة في انتظار مباراة أرسنال وليفربول غدا الأحد.

وتوقف رصيد ساوثامبتون عند سبع نقاط في المركز الـ16.