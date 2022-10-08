انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (2) - (0) هلال الساحل

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - بيراميدز أمام هلال الساحل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هلال الساحل السوداني وبيراميدز في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

ويبدأ بيراميدز مشواره الإفريقي للموسم الرابع على التوالي.

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ق 78: جوووول الثاني عن طريق مصطفى فتحي.. القادم من التعاون يسجل في ظهوره الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 10: بيراميدز يسجل الأول عن طريق فخر الدين بن يوسف بعدما حول عرضية أرضية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

بيراميدز الكونفدرالية هلال الساحل
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