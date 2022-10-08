تشكيل بيراميدز - وادي يقود الهجوم أمام هلال الساحل.. والسعيد ورمضان أساسيان

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة هلال الساحل السوداني في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وتعتبر المباراة على ملعب الفريق السوداني، الذي وافق من قبل على خوض المباراتين في القاهرة.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: وليد الكرتي - محمود عبد العاطي "دونجا"

أمامهما: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف

الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - هشام محمد - دودو الجباس - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - أحمد سامي

فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر.

ويبدأ بيراميدز مشواره للموسم الرابع على التوالي في الكونفدرالية الإفريقية.

ووصل الفريق لنهائي نسخة 2019 من الكونفدرالية وخسر لحساب نهضة بركان المغربي.

بيراميدز تشكيل بيراميدز الكونفدرالية
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