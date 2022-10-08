تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز أساسيان أمام ساوثامبتون.. وجريليش على الدكة

عاد رياض محرز للظهور في التشكيل الأساسي لـ مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ساوثامبتون على ملعب الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

وأعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة ساوثامبتون.

ويشارك رياض محرز للمرة الثالثة في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي هذا الموسم بعد 7 مباريات خاض منهم 2 أساسي و5 كبديل.

ويواصل جوارديولا الاعتماد على النرويجي إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ساوثامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون موراليس

الدفاع: جواو كانسيلو - ناثان أكي - مانويل أكانجي - روبن دياز

الوسط: رودري- برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

مقاعد البدلاء: ستيفان أورتيجا - إكاي جوندوجان - جاي جريليش - ريكو لويس - كول بالمر - إيمريك لابورت - سيرجيو جوميز - خوليان ألفاريز.