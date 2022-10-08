قائمة الزمالك – ظهور عمر جابر والزناري وصبحي.. وعودة الجزيري ضد فلامبو

تواجد عمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد صبحي الوافدين الجدد على الزمالك في قائمة الفريق المستدعاة للقاء فلامبو البوروندي.

ويواجه الزمالك منافسه فلامبو الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة كذلك عودة سيف الجزيري لها بعد غيابه عن مباراة إيليكت التشادي الأخيرة.

كما تواجد زكريا الوردي وإبراهيما نداي عقب قيدهما وإمكانية مشاركتهما بداية من تلك الدور في البطولة، فيما لم يتواجد سامسون أكينيولا الوافد الجديد على صفوف الفريق.

ويغيب عن القائمة كل من محمود حمدي "الونش" للإصابة، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف