تشكيل تشيلسي – ماونت وهافيرتز وبوليسيتش يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 15:07
كتب : FilGoal
أعلن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة ولفرهامبتون اليوم السبت في ملعب ستامفورد بريدج.
ويواجه تشيلسي منافسه ولفرهامبتون في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- تريفوه شالوباه- كاليدو كوليبالي- مارك كوكوريا
في الوسط: جورجينيو- روبن لوفتس تشيك- كونور جالاجير
في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- كاي هافيرتز- ماسون ماونت
ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ10 نقاط، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ18 بتسع نقاط.
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