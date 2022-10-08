تشكيل تشيلسي – ماونت وهافيرتز وبوليسيتش يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

كونور كالاجير - تشيلسي

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة ولفرهامبتون اليوم السبت في ملعب ستامفورد بريدج.

ويواجه تشيلسي منافسه ولفرهامبتون في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- تريفوه شالوباه- كاليدو كوليبالي- مارك كوكوريا

في الوسط: جورجينيو- روبن لوفتس تشيك- كونور جالاجير

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- كاي هافيرتز- ماسون ماونت

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ10 نقاط، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ18 بتسع نقاط.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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