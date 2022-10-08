تشكيل تشيلسي – ماونت وهافيرتز وبوليسيتش يقودون الهجوم ضد ولفرهامبتون

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة ولفرهامبتون اليوم السبت في ملعب ستامفورد بريدج.

ويواجه تشيلسي منافسه ولفرهامبتون في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- تريفوه شالوباه- كاليدو كوليبالي- مارك كوكوريا

في الوسط: جورجينيو- روبن لوفتس تشيك- كونور جالاجير

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- كاي هافيرتز- ماسون ماونت

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ10 نقاط، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ18 بتسع نقاط.