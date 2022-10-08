رأفت خليل: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية ضد المنستيري

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - رأفت خليل

يؤمن رأفت خليل لاعب الأهلي الشاب أن فريقه قادر على العودة بنتيجة إيجابية من تونس في مواجهة الاتحاد المنستيري.

رأفت خليل

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث رأفت خليل لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "سعيد للغاية بتواجدي في قائمة الفريق في البطولة وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وتحقيق المنتظر مني".

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وواصل "أي لاعب يشارك مع الفريق يتأقلم سريعا بسبب الروح الرائعة التي تسود بين اللاعبين".

وعن مباراة الاتحاد المنستيري قال: "قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية فنحن نملك لاعبين أصحاب خبرات وسبق أن توجوا من قبل باللقب إلى جانب الفوز بالسوبر الإفريقي والظفر ببرونزيتي كأس العالم للأندية".

وأردف "المواجهات ضد الأندية التونسية دائما تكون صعبة وندرك ذلك الأمر جيدا ولكننا نتطلع لتحقيق بداية قوية في البطولة والعودة من تونس بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب".

وأتم رأفت خليل تصريحاته قائلا: "نتمنى إسعاد جماهير الأهلي من خلال العودة لمنصات التتويج في كل البطولات التي نشارك فيها".

رأفت خليل الأهلي
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