سموحة يعلن ضم محمود شبانة من الزمالك

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 13:19

كتب : هاني العوضي

محمود شبانة - سموحة

أعلن نادي سموحة اليوم السبت رسميا ضم محمود شبانة قادما من صفوف الزمالك معارا لمدة موسم.

ووقع شبانة على عقود انضمامه للفريق السكندري في حضور طارق العشري المدير الفني للفريق.

وانتظم شبانة في المران الجماعي مباشرة ومن المنتظر أن يبدأ أولى مبارياته مع الفريق بمواجهة ودية ضد فريقه السابق الاتحاد السكندري.

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وكان شبانة أعلن قبل عدة أيام عبر FilGoal.com انتقاله إلى سموحة معارا لموسم.

وقال آنذاك: "الزمالك وافق على إعارتي لسموحة لموسم، وسأتوجه اليوم الخميس للإسكندرية لإتمام انتقالي لسموحة".

وتابع "أشكر إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة على سماحهما لي بالانتقال".

عن سبب انتقاله قال: "الخروج لموسم ثان معارا من أجل المشاركة بشكل أساسي، كنت أتمنى التواجد مع الزمالك ولكن للمشاركة بشكل أساسي سيساعدني على العودة بشكل أقوى".

وأردف "أشكر جمهور الزمالك على دعمي دائما وأوعدهم ببذل قصارى جهدي للعودة إلى الفريق بشكل قوي".

وأكمل "أشكر رئيس وليد عرفات رئيس سموحة والجهاز الفني بقيادة طارق العشري على تمسكهما بضمي وهذا ما شجعني على خوض التجربة مع النادي".

وأتم محمود شبانة حديثه قائلا: "طموحي تقديم مستوى جيد مع الفريق وأظهر بشكل مناسب وأفيد الفريق وطموحي الانضمام لمنتخب مصر".

وانضم شبانة إلى الزمالك قادما من أسوان في الموسم قبل الماضي وأعير الموسم الماضي للاتحاد السكندري.

ويمتد تعاقد شبانة مع الزمالك حتى عام 2025.

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك الموسم الماضي مع الاتحاد في 21 مباراة في كل البطولات.

سموحة الزمالك محمود شبانة
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