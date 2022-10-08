نيستا عن هل يستطيع إيقاف هالاند: لقد راقبت رونالدو الظاهرة.. هكذا أستطيع مراقبته
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 13:14
كتب : FilGoal
يؤمن أليساندرو نيستا أيقونة ميلان ومدافع منتخب إيطاليا السابق أنه يستطيع إيقاف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي لو كان مازال يلعب.
وتحدث نيستا لموقع "كوبا 90" قائلا: "أستطيع اللعب أمام هالاند، لقد واجهت رونالدو البرازيلي".
وشدد "هالاند جيد للغاية، لكن رونالدو كان مختلفا".
وواصل اللاعب المتوج بكأس العالم 2006 رفقة الأتزوري "لعبت ضد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن رونالدو البرازيلي كان مختلفا".
وبسؤاله كيف سيستطيع إيقاف هالاند أوضح نيستا "سأحاول أن أكون قريبا منه، وعندما يحاول الركض ربما أستطيع منعه".
وشدد "إن منحته المساحة فأنت ميت".
ويتألق هالاند صاحب الـ22 عاما مع سيتي خلال الموسم الجاري بعدما سجل 19 هدفا وصنع 3 في 12 مباراة فقط خاضها في كل البطولات مع الفريق الإنجليزي.
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