بي بي سي: لاعب ومدرب يونايتد السابق يقترب من تدريب ميدلسبره

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

ميدلسبره

يسعى ميدلسبره للتعاقد مع مايكل كاريك لاعب ومدرب مانشستر يونايتد لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان ميدلسبره أقال مدربه كريس وايلدر منذ 4 أيام بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وبحسب صحيفة "بي بي سي" الإنجليزية فإن كاريك على ردار ميدلسبره برغبة من مالك النادي ستيف جيبسون.

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كاريك (41 عامًا) لم يترأس قيادة فريق منذ مغادرة أولد ترافورد بعد ثلاث مباريات قضاها كمدرب مؤقت خلفا لـ أولي جونار سولشاير الموسم الماضي.

وحافظ كاريك على ثبات يونايتد، حيث حقق انتصارين وتعادل مع تشيلسي.

وينشط نادي ميدلسبره الإنجليزي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وقاد وايلدر الفريق الموسم الحالي إلى 5 هزائم و4 تعادلات و3 فوز.

ويحتل ميدلسبره المركز الـ18 في ترتيب التشامبيونشيب برصيد 13 نقطة.

ويتولي ليو بيركوفيتش مدرب حراس مرمى ميدلسبره قيادة الفريق بشكل مؤقت وحقق الفوز على برمنجهام في ملعب ريفرسايد الأربعاء الماضي.

ميدلسبره مايكل كاريك
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