شادي حسين: تعاهدنا على استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا

يأمل شادي حسين لاعب الأهلي الجديد أن تكون بداية الفريق موفقة أمام الاتحاد المنستيري في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري، في المباراة التي تقام عصر الأحد بالمنستير في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شادي حسين عبر موقع الأهلي الرسمي: "سنخوض أول مباراة في دوري أبطال إفريقيا وندرك تماما أنها في غاية الأهمية، لا سيما أنها أمام أحد الفرق التونسية المميزة وهو فريق الاتحاد المنستيري والذي سيلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ولكننا مستعدون بشكل جيد وقادرون على تحقيق نتيجة إيجابية بعد التحضير الجيد للمباراة طوال الفترة الماضية".

وواصل "المباريات التي تجمع الأهلي مع أندية تونسية تكون صعبة، خاصة أن الفرق الأخرى ترغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي الذين يدركون قيمته ومكانته في قارة إفريقيا، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة التي تقام في القاهرة".

وأوضح "استفدنا من المعسكر الذي خاضه الفريق في القاهرة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني، والذي اشتمل على تدريبات وتجارب ودية، وهو الأمر الذي افتقده الفريق طوال الثلاث سنوات الماضية".

وشدد "الجميع يرغب في العودة إلى منصات التتويج بدوري أبطال إفريقيا من جديد، تعاهدنا على استعادة اللقب من جديد".

وأضاف "جميع لاعبي الأهلي اعتادوا على ضغط المباريات والحضور الجماهيري والذي يمثل قوة الفريق المنافس، ولكننا على درجة عالية من الاستعداد الجيد".

وتطرق شادي حسين للحديث عن علاقته بلاعبي الفريق قائلا: "لاعبو الأهلي ساعدوني على التأقلم السريع داخل الفريق، خاصة أنني أعرف أكثر من لاعب وتربطني بهم علاقة جيدة من قبل وصولي إلى النادي، وأتمنى أن تنعكس الروح الجيدة التي تجمع اللاعبين على الفريق، ونحقق النتائج التي نسعى إليها لتلبية رغبة وتطلعات جماهير الأهلي في التتويج بكافة البطولات التي يشارك بها الفريق".

وأتم برسالة للجماهير: "وجودي ضمن قائمة الأهلي في المباراة الأولى له بإفريقيا تحد لي على المستوى الشخصي، وآمل في إسعاد جماهير النادي، تعاهدنا على الفوز بالبطولات التي يشارك بها الفريق خلال الموسم الحالي لإسعادهم".

ويبدأ الأهلي مشواره الإفريقي لموسم 2022-23 بعدما خسر نهائي النسخة الماضية من الوداد المغربي.