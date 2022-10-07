وكيل بلايلي يوضح لـ في الجول حقيقة عروض الأهلي والزمالك

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 22:31

كتب : أحمد الخولي

بلايلي - الجزائر

كشف حفيظ بلايلي وكيل الجزائري يوسف بلايلي حقيقة وجود مفاوضات من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وأعلن نادي بريست منذ أيام فسخ تعاقده مع الجزائري. (طالع التفاصيل)

وقال حفيظ بلايلي لـ FilGoal.com: "الأهلي والزمالك لم يفاوضا يوسف بلايلي من الأساس حتى الآن".

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وأضاف ردا على انسحاب الفرق من المفاوضات خوفا من سلوكيات اللاعب، قائلا: "مجرد شائعات وأكاذيب وغير صحيحة".

وأتم: "قد ينتظر لشهر يناير المقبل في حال عدم وصول عرض قوي ورسمي يرضي طموحه".

وأشارت بعض التقارير إلى إتجاه بريست لفسخ التعاقد مع بلايلي بسبب سلوكيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وخاض بلايلي (30 عاما) 19 مباراة مع بريست منذ انتقاله في يناير الماضي سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

الموسم الجاري صنع بلايلي هدفين في 6 مباريات بالدوري الفرنسي.

بلايلي انضم لبريست في صفقة انتقال حرعقب فسخ تعاقده بالتراضي مع قطر القطري.

وكان نجم منتخب الجزائر قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب مستحقاته المتأخرة ومازالت شكوى الطرفين منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يوسف بلايلي
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